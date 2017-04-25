

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление главы государства состоялось во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики. На мероприятие были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал четкого и своевременного выполнения поручений, данных во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства подтвердил готовность и в дальнейшем встречаться с парламентариями, вырабатывать новые формы общения с тем, чтобы обсуждать актуальные для страны вопросы.

Президенту было задано более десятка различных вопросов, касающихся развития села, либерализации деловой активности, перспектив функционирования нового безвизового пятидневного режима, развития рынка ценных бумаг, а также международной тематики.

Об экономике и бизнесе

ЛУКАШЕНКО НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТНЫМ СОЗДАНИЕ В БЕЛАРУСИ “ЭКОНОМИКИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ”

Приоритетной задачей является создание в Беларуси прочной и конкурентоспособной экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

“Приоритет — создание прочной, конкурентоспособной экономики. Экономики завтрашнего дня. Именно она является основой нашего суверенитета. В связи с этим предстоит колоссальная работа. Но делать ее мы будем уже не с нуля. За четверть века независимости решены многие непростые проблемы. Потенциал, который мы имеем, позволяет стране демонстрировать жизнестойкость даже в самые неблагоприятные периоды. Это показал и предыдущий год”, — сказал глава государства.

“Глядя на страдания других народов, кровавые междоусобицы и разруху, мы еще больше ценим порядок и согласие, которые удается сохранять на нашей земле. Мы не дали втянуть себя в конфликты. Сохранили добрые отношения со всеми соседями. И я как глава государства со всей ответственностью заявляю: будет сделано все, чтобы никто и никогда не смог подточить фундамент нашего государственного здания — свободу и независимость Республики Беларусь”, — подчеркнул белорусский лидер.

“Однако это возможно только при одном условии: если каждый из нас будет вносить посильную лепту в общее дело. Главное сейчас — консолидация всей нации ради общей цели — построения сильного и безопасного государства”, — отметил Александр Лукашенко.

НЫНЕШНИЙ ГОД ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПЯТИЛЕТКИ

Президент отметил, что ориентиром для преодоления проблем и вывода страны на новый уровень развития служат решения пятого Всебелорусского народного собрания. “Необходимо наверстать упущенное и выйти на заданные параметры по итогам первых двух лет пятилетки. Поэтому нынешний год приобретает особую значимость”, — заявил глава государства. “Я уже говорил: другого такого года не будет, — добавил Президент. — Не сделаем хотя бы полшага вперед, боюсь даже говорить, что может произойти”.

“Если мы не сможем найти дополнительные возможности для увеличения поставок белорусской продукции за рубеж, то трудно будет поднять нашу экономику на новый уровень. Поэтому нужно задействовать все рычаги для производства качественных, конкурентоспособных товаров с высокой добавленной стоимостью”, — потребовал Александр Лукашенко.

Параллельно необходимо осуществлять диверсификацию экспорта, как бы ни было это сложно.

“Однако делать это нужно без ущерба для наших позиций на традиционных рынках, прежде всего, в Российской Федерации. Достаточно сказать о программах по импортозамещению, к участию в которых недавно в Санкт-Петербурге пригласил нас и Президент России. Это впервые прозвучало из его уст. Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Беларуси в том плане, что белорусская экономика может быть востребована в России, в том числе по импортозамещению”, — добавил глава государства.

ИЗЛИШНИХ ПРОВЕРОК, ПАРАЛИЗУЮЩИХ БИЗНЕС, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

“Надо серьезно посмотреть на работу контролирующих органов. Излишних проверок, парализующих бизнес, быть не должно. Нормально работающие предприятия не надо постоянно проверять. А вот неблагонадежные, которые попали в этот ряд, должны находиться под пристальным контролем государства. Еще более пристальным, чем сейчас”, — отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что Комитет государственного контроля имеет все полномочия, в том числе оперативные. “Получил информацию, что тот или иной товарищ вне закона действует, — не спрашивайте ни о чем, не накапливайте множество факторов. Есть факт нарушения закона — туда его”, — сказал Президент.

По его словам, честная работа является залогом того, что контролирующие органы не придут на предприятие. “А если придут — жесточайшим образом будем с этим разбираться. Ходить на предприятия, где руководители работают добросовестно, не надо. И не ждите никаких декретов — работайте по жизни честно и порядочно”, — подчеркнул Президент.

Одной из важнейших задач является активизация деловой инициативы. Александр Лукашенко констатировал, что сегодня субъектам хозяйствования конкурировать на рынке непросто: есть ряд объективных причин, начиная с тяжелых механизмов рыночного регулирования и заканчивая личностными качествами бизнесменов. “Я уже неоднократно говорил: не у всех имеется эта пресловутая предпринимательская жилка. У нас все со студенческой скамьи как минимум, а то уже и со средней школы видят себя богатыми, толстосумами, бизнесменами. В мире посчитано, сколько из сотни могут стать бизнесменами, — единицы. Поэтому, идя в бизнес, подумай, есть ли у тебя от природы данные такие, приобрел ли ты их в процессе обучения и есть ли у тебя желание работать в этом бизнесе. Это очень непросто, тем более что в нашем обществе и навыков особых нет. И богатых не очень любят”, — пояснил Президент.

При этом Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси действительно много административных барьеров. “Они тормозят развитие любой деловой инициативы, а иногда просто зарубают все на корню. Как мне рассказывают, человеку необходимо совершить порядка 12 административных процедур, чтобы открыть небольшую кафешку. На них, по самым скромным подсчетам, уходит около 6 месяцев. А ведь в это время предприниматель мог бы сам работать, создавать рабочие места для других. Не лучшим образом обстоят дела в строительной сфере. Чтобы получить решения исполкома о предоставлении земельного участка под строительство, субъектам хозяйствования приходится ждать полтора года, а то и больше. И это мы боремся с бюрократизмом и волокитой?!” — задался вопросом Президент. Он обратился к главе Администрации Президента Наталье Кочановой: “Вы отвечаете за этот вопрос. Директиву Президента в этом плане никто не отменял”.

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ: МЫ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

“Первое, что нам нужно сделать, — изменить отношение к инвесторам. Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране. Все вопросы должны решаться оперативно!” — потребовал глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня в стране созданы благоприятные условия для инвестирования.

Удалось добиться макроэкономической стабилизации, нет политических потрясений, действует соответствующее законодательство. Не делается никаких различий между отечественными и зарубежными инвесторами. “Возникает вопрос: если все условия созданы, то почему объемы инвестиций сокращаются? Где мы недорабатываем?” — спросил белорусский лидер.

“Сегодня на позицию крупнейшего инвестора в мире выходит дружественный нам Китай. Все регионы республики установили с провинциями Китая побратимские связи, договорились о реализации ряда проектов. Почему не видно конкретных дел? За это тоже спросим”, — сказал Президент.

В БЕЛАРУСИ НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ АКТИВНО ВНЕДРЯТЬ ИТ-ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ, ТОРГОВЛЕ И ЖКХ

“Еще одной точкой роста является повсеместное внедрение новых информационных технологий. Они уже широко применяются в здравоохранении, образовании, банковской сфере, на таможне. В обиход вошли электронный рецепт, школьный электронный дневник, электронный банкинг, — отметил Президент. — Но мир не стоит на месте. Нам нужно более активно внедрять информатизацию в сфере бытовых услуг, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте, сокращать бумажный документооборот за счет повсеместного использования технологий электронного правительства”.

Александр Лукашенко поручил к созданию электронного правительства привлечь Парк высоких технологий. “Эту проблему отправьте к Янчевскому (глава ПВТ. — Прим. БелТА), чтобы он ею и занимался, привлекая дополнительные ресурсы из органов власти и других, но эту проблему — электронного правительства — надо в полном объеме решить. И как не ему сейчас ее решать”, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в обществе сейчас есть запрос на развитие ИТ-направления.

О деятельности власти

ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ ВЕТВЯМ ВЛАСТИ БУДУТ ТОЛЬКО УСИЛИВАТЬСЯ

“На сегодняшний день наша жизненная необходимость — это наращивание экспорта и привлечение инвестиций. Я очень жестко требую выполнения этих задач, потому что знаю, что эти вопросы сегодня можно решить. Если бы нельзя было решить, не было бы такого давления, — подчеркнул Президент. — Нажим на исполнительные органы, все ветви власти будет только усиливаться. Мы должны показать всему миру, что способны функционировать как суверенное независимое государство. Если кто-то хочет подняв руки идти сдаваться — пожалуйста”.

“Я еще глубоко не вникал, не смотрел итоги первого квартала этого года, но думаю, что все понимают должностные лица, в том числе высшие, что врать опасно. Наметилась некая тенденция вперед, как они заявляют. Готов в это поверить. И это мы сделали буквально за март и несколько дней апреля. Потому что январь-февраль полностью провалили и проспали”, — сказал глава государства.

ГОССЛУЖБА ДОЛЖНА СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ

Глава государства с сожалением констатировал, что в Беларуси до сих пор не удалось поднять престиж государственной службы. “Ответственность огромная, работа на износ порой у некоторых, а стимулов не так уж и много. Необходимо сделать все возможное, чтобы госслужба стала одной из самых привлекательных”, — подчеркнул Александр Лукашенко.

На это нацелена оптимизация госаппарата, которая проводится в Беларуси. “Надо четко определить, кто будет госслужащим, а кто будет работать по найму в тех или иных государственных структурах, не являясь госслужащим”, — пояснил Президент. Необходимо также принять все законы по госслужбе.

“Государственная служба должна быть равна военной, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Государственных служащих должно быть столько, сколько надо — не много”.

Глава государства отметил: проводимая в стране оптимизация госсаппарата — это не механическое сокращение численности, а рациональный пересмотр функций, исключение их дублирования, делегирование на места полномочий, прав на принятие решений, но вместе с этим и ответственности за состояние дел в регионах.

“Мы долго запрягали, но теперь, наконец, приступили к делу конкретно и решительно”, — сказал Александр Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО О ПОДХОДАХ В РАБОТЕ ВЛАСТИ: МЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ

Такой подход должен быть присущ всем ветвям власти, убежден Президент. “Людей надо слушать и делать выводы, и действовать, помогая им. Иного не надо. Это задача любой власти, любого государственного служащего”, — отметил Александр Лукашенко.

Президент поручил новому белорусскому парламенту, который избран прошлой осенью, активно работать в этом направлении. “Встречи с населением, в округах и трудовых коллективах, реальная помощь людям в решении их проблемных вопросов — вот главные задачи народных избранников. Нужно сообща — местной вертикали, депутатам всех уровней, общественным организациям — обеспечить прямую, оперативную связь власти и народа. Мы должны уметь слушать и слышать людей, которые доверили нам управление государством!” — подчеркнул Александр Лукашенко.

ВСЕ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ САНКЦИОНИРОВАНЫ ПРЕЗИДЕНТОМ

Президент немедленно дает санкцию на принятие действенных мер, когда ему докладывают о фактах коррупции. “Все общественно значимые задержания санкционированы лично мной”, — подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства напомнил, например, о крупном коррупционном задержании в столице, связанном с организацией школьного питания.

Основополагающие принципы в борьбе с коррупцией остаются, как и ранее, неизменными. “Это равенство всех перед законом и неотвратимость ответственности независимо от занимаемых должностей и былых заслуг. Именно такими подходами руководствуются наши правоохранительные органы, вскрывающие факты коррупции и пресекающие различные коррупционные схемы, — напомнил Президент. — Так будет и впредь”.

ЛУКАШЕНКО ПРЕДОСТЕРЕГ СИЛОВИКОВ ОТ ПЕРЕГИБОВ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

“В каждом конкретном случае надо очень взвешенно подходить к возбуждению уголовного дела, сотню раз подумать, прежде чем навесить на человека клеймо “коррупционер”. На кону судьбы людей! Никакой напраслины быть не должно!” — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент убежден, что в отдельных ситуациях человек может оставаться на воле, пока ведутся следственные действия.

О трудоустройстве и зарплате

НУЖНА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕКРЕТА №3 — ЗАСТАВИТЬ КАЖДОГО РАБОТАТЬ

Глава государства обратил особое внимание на необходимость сделать выводы из ситуации по декрету №3. “Нужна новая концепция — заставить каждого работать”, — заявил он.

Александр Лукашенко сказал, что в стране насчитывается около 350 тыс. человек, не занятых на рынке труда. “Что будем с ними делать? Если вы предложите иную альтернативу (декрету №3. — Прим. БелТА), как заставить их работать, я отступлю. 350 тыс. человек должны работать, потому что они нам создают огромную проблему, прежде всего правоохранительной системе. А вообще это 500 тыс. человек — 150 тыс. мы по разным предлогам освободили от “бремени” работать”.

Белорусский лидер подчеркнул, что нужно делать выводы из того, что произошло. “Да, мы плохо на местах реализовали. Но кивать только на места, сбрасывая с себя ответственность, — не тот путь. У нас вертикаль власти, и мы несем за это ответственность”, — отметил Александр Лукашенко.

Он обратился к парламентариям: “Проблема есть, ее надо решать. Как будем действовать? Опять прописать, как мне предложили: не работаешь — должен какую-то сумму внести. Но вы же понимаете, что 10 тыс. человек внесут эти деньги и забудут. А остальные до февраля или марта следующего года ни копейки не внесут. Они и работать не пойдут, если их не заставить. Им проще выйти на улицы, на площади и кричать гвалтом. А еще подсунут какую-то копейку за то, что вышел на улицы, — ведь так было. Поэтому нужна новая концепция — заставить каждого работать”.

Президент добавил, что такой опыт имеется — опыт советских времен.

ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО В ВОПРОСЕ ДОСТИЖЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ BR1000 НЕДОПУСТИМО

“Очковтирательство в этом деле недопустимо. Даже не думайте без учета производительности труда выдать по Br1000. Они должны быть заработаны”, — подчеркнул глава государства, обращаясь к руководителям. Профессионализм управленцев в том и заключается, чтобы создать для этого условия, найти резервы, прежде всего в организации труда.

По словам Президента, основой роста зарплат является повышение производительности труда. “Эта задача комплексная. Здесь завязаны такие проблемы, как дальнейшее перевооружение старых и создание новых производств, внедрение современных технологий, повсеместная автоматизация. Нужна подготовка рабочих и специалистов высокого класса, способных стать главной движущей силой прогресса, — отметил глава государства. — Но такие масштабные сдвиги — дело не одного года. А вот в чем мы сможем получить мгновенную отдачу, так это в улучшении организации труда. Имеется в виду комплекс мер, начиная с сокращения излишней численности работающих там, где это возможно (ни в коем случае людей с предприятий на улицу не выбрасывать — вопрос должен согласовываться с органами власти, человека нужно перевести через улицу и направить на другую работу), соблюдения трудовой и технологической дисциплины и заканчивая системой стимулирования работы. Следует придерживаться понятной схемы: произвел — продал — получил. Нет качественного, ликвидного товара — нет зарплаты”.

Александр Лукашенко подчеркнул: “Правительству поставлена задача (всем — не только правительству): обеспечить в этом году средний заработок по стране не менее Br1000″.

САМОЕ ВАЖНОЕ — СОХРАНИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

“Из-за неустойчивой работы предприятий на рынке труда возникла определенная напряженность. Задачи по ее минимизации поставлены. Активно идет процесс перепрофилирования убыточных производств. Одновременно организуются новые. При этом самое важное — сохранить квалифицированные кадры”, — подчеркнул глава государства.

Президент надеется, что “ответственные за это руководители и специалисты не подведут”.

Александр Лукашенко назвал очень серьезной проблему занятости граждан, прежде всего неконкурентоспособных на рынке труда. Для них предусмотрены бронирование рабочих мест в различных организациях, приоритетное направление на обучение. “Мы и дальше будем держать этот вопрос на контроле”, — подчеркнул Президент.

О социальной политике

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ — САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕННОСТЬ

“Человеческий капитал является для нас самой высокой ценностью. Ибо это инвестиции в будущее. Здоровая, образованная нация с богатой культурой — основа успешного государства”, — подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что независимая Беларусь была и остается государством для народа, где все усилия власти должны быть сосредоточены на достижении главных целей — социальной справедливости, повышения качества жизни людей и их благосостояния. “Мы провозгласили этот принцип еще в самом начале своего суверенного пути и за четверть века ни разу от него не отступили. И отступать не будем”, — резюмировал глава государства.

БЕЛАРУСЬ СТАЛА ПРИМЕРОМ МИРОЛЮБИЯ, ТОЛЕРАНТНОСТИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО БРАТСТВА

“Для всех Беларусь стала примером миролюбия, толерантности и межнационального братства. И здесь мы должны выразить искреннюю признательность всем религиозным конфессиям, представителям национальных диаспор, которые своей конструктивной, гуманистической позицией консолидируют наше общество”, — сказал глава государства.

Исторически сложилось так, что Белая Русь стала гостеприимным домом, где можно познакомиться с культурой и обычаями многих народов: здесь дружно живут белорусы и русские, украинцы и поляки, евреи и татары, эстонцы и литовцы, узбеки и казахи, представители многих других национальностей. “Такое культурное и религиозное многообразие не является яблоком раздора, как в других точках планеты, а служит взаимному обогащению. Этого удается достигнуть благодаря взвешенной, целенаправленной политике государства, и в этом плане нам завидуют”, — подчеркнул Президент.

Такое внутреннее устройство страны наряду с ее географическим положением и особенностями исторического развития определяет и внешнюю политику Беларуси, сказал глава государства.

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В БЕЛАРУСИ В 2017 ГОДУ ДОЛЖНА ПРЕВЫСИТЬ 74 ГОДА

Александр Лукашенко отметил, что важной задачей является увеличение средней продолжительности жизни в стране. “В текущем году она должна приближаться к 75 годам. 74 — железно. Но это для нас не предел”, — сказал он.

Несмотря на экономические трудности, ни одна государственная социальная программа не была и не будет прекращена.

Будут постоянно совершенствоваться методы работы в отношении пожилых граждан. “Наши ветераны войны и труда, защищавшие Родину, поднявшие промышленность и сельское хозяйство, не останутся без помощи государства. Им и дальше будет обеспечена своевременная выплата пенсий, размер которых будет повышаться вместе с ростом заработной платы”, — отметил белорусский лидер. По его словам, продолжится поддержка семей, малообеспеченных и пожилых граждан, а также тех, кто потерял трудоспособность.

“К сожалению, количество нуждающихся в постоянном уходе растет. Только людей с ограниченными возможностями — более полумиллиона человек. И мы должны создать им достойные условия жизни”, — потребовал Александр Лукашенко. В домах-интернатах инвалидам и пожилым людям обеспечено комфортное проживание. Территориальными центрами социального обслуживания населения им оказывается широкий спектр услуг по доступным тарифам. Начал внедряться механизм социального госзаказа, позволяющий привлекать к оказанию таких услуг негосударственные организации. Это перспективное направление.

“Мы должны создать для людей с ограниченными возможностями такие условия, чтобы они в дальнейшем могли получать хорошее образование, профессиональные навыки и быть востребованными на рынке труда. Мир вокруг этих людей должен стать другим”, — резюмировал глава государства.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЖКУ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО ПРИ ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ

“Хочу предупредить: повышение тарифов может быть оправдано только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат, а также при росте заработной платы, доходов населения”, — отметил Александр Лукашенко. Он напомнил, что в Беларуси внедрены безналичные жилищные субсидии. “Мною поручено еще раз изучить, как действует эта система. Если нужно, примем дополнительные меры”, — сказал Президент.

Он подчеркнул, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства — вопрос, который сегодня в наибольшей степени волнует людей. “Мы вынуждены их постепенно повышать, иначе реального оздоровления экономики не добиться. Я имею в виду, что сегодня то, что население не доплачивает, за него платят предприятия — так называемое перекрестное субсидирование”, — пояснил глава государства.

Представители МВФ во время переговоров согласились, что Беларусь не сможет за 1-1,5 года выйти на полное возмещение населением стоимости ЖКУ. “Во-первых, будут огромные платежи, во-вторых, это дестабилизирует обстановку в обществе. Поэтому мы будет это делать спокойно. Мы каждый год на $5 повышаем, люди привыкли к тому, что каждый год повышаем тарифы, чтобы достичь 100%. Сделаем не за 1,5 года, а за 4-5 лет сделаем”, — заверил Александр Лукашенко.

По его словам, сломать существующую систему просто, но гораздо сложнее создать новую. Президент предостерег сферу ЖКХ от передачи оказания услуг в частные руки, как это произошло в России.

“Они поручили частникам, а сейчас не знают, что делать, а параллельно или до этого разрушили ту советскую, или, как еще называют, консервативную систему”, — сказал глава государства. Он поручил наладить эффективную работу нынешней системы. “Ее можно заставить работать, — убежден Александр Лукашенко. — Печально, что в Минске мое поручение не выполнено в этом плане. Но с этим в ближайшее время мы разберемся”.

Председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову поставлена задача еще раз проанализировать стоимость ЖКУ. “Вы это должны сделать оперативно, чтобы я еще раз, вернувшись к этому вопросу, подписал указ по тарифам на эти услуги, — обратился Александр Лукашенко к руководителю КГК. — Надо еще опустить эти тарифы на 10% к тому, что вы увидите. Пусть организации живут “без жира”, по себестоимости работают с небольшим резервом”. Глава государства выразил уверенность, что после анализа услуг и принятых мер по снижению себестоимости процент возмещения населением стоимости оказания ЖКУ существенно вырастет.

ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

“В настоящее время увеличивается спрос на арендное жилье, который превышает предложение, особенно в Минске и других крупных городах. Правительству и губернаторам поручаю увеличить объемы такого строительства как за счет государства и собственных средств организаций, так и с привлечением частного капитала”, — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что за последние годы немало квартир и домов построено с господдержкой, в основном для многодетных семей, а также социально незащищенных граждан. “В нынешнем году такой подход должен сохраниться в большем объеме, но подавляющее большинство белорусов должно рассчитывать и на собственные силы. Для этого государство предоставляет немало вариантов”, — сказал Александр Лукашенко.

СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫШЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА

“Если вести счет в твердой валюте, то сегодня строительство одного квадратного метра в среднем по стране обходится в $500, чуть выше. Но это выше, чем средняя зарплата. И государство обязано реагировать. Поэтому поручаю правительству обеспечить реализацию принципа: цена одного квадрата не должна быть выше среднемесячного заработка”, — отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что автором этой идеи является премьер-министр Андрей Кобяков. “Это вы предлагали такую систему, когда я вас назначил руководителем группы по строительству, когда вы сделали очень приемлемый для народа вывод, и я его поддержал: “квадратный метр – средняя зарплата”, — сказал Президент.

“Мы же сегодня страдаем, что Черный (министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. — Прим. БелТА) вместе с вице-премьером Калининым загубили или губят строительную сферу. В Гарлыке построили, еще где-то будут строить. Не заместим мы этими объектами те объекты, которые надо строить в Беларуси. И если сегодня жилье будет дешевле, люди будут вкладывать деньги в строительство, несмотря на сложности, а это огромный кусок работы для нашего строительного комплекса. Над этим нужно думать”, — подчеркнул глава государства.

О СМИ, спорте и образовании

СМИ НАДО БЫТЬ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫМИ И ОБЪЕКТИВНЫМИ В ПОДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ

По словам главы государства, обеспечение национальной безопасности невозможно без надежной защиты от деструктивных информационных атак, которые стали средством вмешательства во внутренние дела суверенных государств. “Подобные диверсии наносят невосполнимый ущерб, так как их целью является сознание людей. Зомбированные граждане — это чужие среди своих”, — сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси приняты конкретные меры по снижению уровня информационных угроз, в том числе исходящих из интернета. Создан Национальный центр реагирования на хакерские взломы, кражи информации и другие незаконные действия подобного характера. Особое значение в этом деле приобретает комплексная система информационной безопасности Беларуси.

За обеспечение стабильности в обществе несут ответственность также СМИ: телевидение, радио, газеты, сетевые и другие средства массовой коммуникации.

“Несомненно, их роль в формировании общественного мнения, в информировании населения велика. Те из них, которые разжигают страсти, сеют вражду в обществе, призывают к противоправным действиям, вредят обществу и стране, — отметил Президент. — К сожалению, в этом году мы столкнулись с откровенно провокаторской деятельностью представителей наших оппозиционных и ряда зарубежных изданий. В погоне за сенсациями они недостоверно освещали события в Беларуси, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер. Это прямое нарушение журналистской этики”.

“Средствам массовой информации независимо от того, какую точку зрения они представляют, надо быть более ответственными в медийном пространстве. В борьбе за свою аудиторию нельзя забывать, что только объективная и достоверная информация является главным их инструментом, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Не надо пытаться что-то сгладить или приукрасить — это только подорвет доверие к вам. Ведь получение правдивой, полной и своевременной информации — конституционное право наших граждан. И вы должны его обеспечить. Это один из основных факторов национальной безопасности страны”.

ЛУКАШЕНКО КРАЙНЕ НЕДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТАМИ В СФЕРЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

По словам главы государства, работа в данной области полностью провалена. “Мы сделали очень многое, если не все, чтобы ожидать от наших спортсменов самых высоких результатов, которыми будет гордиться страна. Однако без возрождения детского спорта, позволяющего отбирать и растить подлинные таланты, нам не добиться ярких побед. Болевой точкой остается уровень и квалификация тренерских кадров. Наведем порядок в этих двух вопросах — результат не заставит себя ждать. При этом хочу сказать, что работа в сфере спорта высших достижений полностью провалена. Самая высокая идеология сегодня — спорт. Миллионы смотрят за спортсменами, болеют и переживают за них”, — отметил Александр Лукашенко.

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ БУДУТ РЕФОРМИРОВАНЫ

По словам главы государства, будут реформированы спортивные федерации, перестраивается Национальный олимпийский комитет. “Работа в сфере спорта высших достижений полностью провалена”, — отметил он. При этом Александр Лукашенко добавил, что руководство страны сделало многое, чтобы атлеты добились самых высоких результатов, которыми могла бы гордиться страна.

Президент также призвал региональных руководителей обратить внимание на работу ледовых арен. “Позорище — иметь ледовую площадку и не иметь спортшколы, где должны заниматься дети шорт-треком, фигурным катанием”, — сказал глава государства.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ БЕЛОРУС СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЕТСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство уделяет пристальное внимание развитию спорта. В Беларуси строятся современные объекты: стадионы, ледовые арены, плавательные бассейны, игровые и тренажерные залы, спортивные дворовые площадки. “Все это для наших граждан, для детишек — будущего нашей страны. Каждый вложенный сюда рубль дает существенный эффект практически во всех социальных сферах. Здоровый, спортивный человек и болеет меньше, и работает лучше. Очень рад, что в Беларуси все больше людей понимают это и активно вовлекаются в занятия физкультурой и спортом. Посмотрите, с каким воодушевлением пожилые люди гуляют по паркам, занимаясь скандинавской ходьбой, плавают в бассейнах. Сегодня физкультурой и спортом систематически занимается каждый пятый белорус. Это больше, чем ранее. Но исключительно мало по сравнению с развитыми странами, где такими занятиями охвачено от 40% до 70% населения”, — отметил Президент.

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЭКЗАМЕНОМ ДЛЯ БЕЛАРУСИ СТАНУТ II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ-2019

Глава государства подчеркнул высокое доверие Беларуси со стороны международного олимпийского движения. “Мы обязаны показать всему миру свой высокий спортивный потенциал, удивить гостей нашими богатыми культурными традициями, гостеприимством, доброжелательностью, духовным наследием, но и высокими спортивными достижениями”, — заявил Александр Лукашенко.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку, на которых белорусские атлеты завоевали 43 награды.

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ ПОЗЖЕ НАЧИНАТЬ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ

Президент рассказал на примере своей семьи, как тяжело учиться нынешним школьникам: вчера у сына было семь уроков, каждый день ребенок просыпается в полседьмого. В этом вопросе необходимо разобраться, подчеркнул глава государства, и начинать учебу в школе в 9 часов утра (а не в 8, как сейчас. — Прим. БелТА), и не смотреть на то, что многим родителям надо раньше на работу.

“Что стоит дать дополнительный час утром ребенку поспать?” — сказал Александр Лукашенко.

“Возможно, для старшеклассников это нормально. А малышам, которые все равно поздно ложатся спать? Безобразие в школе, даже в элементарных вещах”, — считает Президент.

Белорусский лидер также заострил внимание на плохом здоровье у детей. Все свое свободное время они вынуждены тратить на учебу. “Ели ребенок занимается еще и спортом, а это необходимо, то просто беда. Он не выдерживает такой темп”, — отметил глава государства.

По его мнению, в вузах студенты должны работать на полную катушку, особенно если поступили исходя из своих способностей и знаний. В этом случае будут нормально переносить нагрузки.

Президент также обратил внимание, что существует проблема набрать в войска специального назначения молодых людей с соответствующим здоровьем. “Это серьезная проблема, которую нужно решить”, — подчеркнул белорусский лидер.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ МИНОБРАЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ВУЗОВ В СТРАНЕ

“Министерству образования, другим заинтересованным ведомствам следует объективно оценить ситуацию — не является ли излишним для Беларуси существующее количество вузов? На сегодняшний день их более 50. При этом каждый считает нужным кроме профильных специалистов выпускать целые толпы юристов, экономистов, социологов и так далее”, — отметил глава государства.

“Нет ни социологов, ни политологов нормальных. Всех их знаем по фамилии, тех, которые выступают в средствах массовой информации разного толка. Мы же их сотнями выпускаем, где они?”, — задал вопрос Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался, как обстоит ситуация с рабочими местами для 80 тыс. молодых специалистов, которые будут выпущены вузами в 2017 году. По его словам, вопрос должен быть решен, поскольку первое рабочее место — это имидж государства. “Все удивляются, что мы на это способны при таких условиях занятости. Но это человек, специалист, который делает первые шаги в жизни. Мы должны ему помочь. Первое рабочее место обеспечить железно, даже заставить руководителя, если это нужно, чтобы он принял к себе на работу”, — подчеркнул белорусский лидер.

Кроме этого, Министерству труда и соцзащиты, Министерству экономики необходим точный прогноз, сколько и каких специалистов потребуется для различных отраслей народного хозяйства, чтобы оптимально организовать процесс обучения и распределения выпускников, добавил он. “При этом нельзя идти на поводу у вузов и позволять им набирать студентов в погоне за прибылью. Диплом — это удостоверение профессионала, а не проходной билет на всякий случай”, — убежден Александр Лукашенко.

Также следует активизировать работу по развитию университетов как центров научно-инновационной деятельности. Нужно создавать при вузах технопарки, центры трансферта технологий, продвигать международное сотрудничество в области инноваций. Это будет способствовать рождению нового, высокотехнологичного сегмента экономики, отметил Президент и поручил правительству взять этот комплекс вопросов на контроль.

В ШКОЛАХ НЕОБХОДИМА ХОРОШО ПРОДУМАННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

“В колледжи и вузы молодые люди не должны идти только по набранным баллам и наугад. Нужна хорошо продуманная профориентация. И чтобы ученики еще в школе приобретали навыки их будущих профессий”, — сказал глава государства.

Для этого требуются новые образовательные программы и методики, предполагающие издание соответствующих учебников и пособий. Такая работа уже идет, добавил Президент.

“Менять подходы нас подталкивает сама жизнь. Посмотрите, у наших партнеров по СНГ уже ощущается дефицит квалифицированных рабочих. В перспективе и мы можем столкнуться с этим, если не будем уделять достаточно внимания системе профтехобразования. У нас она сохранилась, но требует совершенствования”, — отметил белорусский лидер.

Президент подробно остановился на этом вопросе и заметил, что существуют две проблемы. Первая — готовятся специалисты, а на предприятиях они востребованы не всегда. В итоге пополняются ряды безработных. Вторая проблема — уровень знаний и навыков молодой смены порой невысокий. Учебные программы зачастую не учитывают научно-технический прогресс, новые технологии и материалы. Поэтому, как правило, выпускникам приходится заново учиться непосредственно на производстве.

Именно поэтому первостепенную значимость приобретает задача интеграции учебы и производства, добавил Александр Лукашенко. По его словам, надо активно развивать партнерские отношения предприятий с учреждениями образования и совместными усилиями совершенствовать материально-техническую базу специализированных учреждений, вузов.

“Я неоднократно подчеркивал, студентов последних курсов нужно включать в процессы производства. И не только последних курсов: надо со второго их тащить на поле, к станку, — сказал глава государства. — Можно также рассмотреть вопрос уменьшения сроков подготовки специалистов: если за три года возможно подготовить специалиста, давайте готовить и доучивать четвертый год на производстве. Пусть он там проходит специализацию. Надо вернуться еще раз к этому вопросу”.

О безопасности и внешней политике

СУВЕРЕНИТЕТ И БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛАРУСИ — ЭТО СВЯТОЕ

По словам главы государства, посягательства на эти ценности недопустимы. “Вы должны понимать, что для меня и для всех сидящих здесь представителей органов власти и подавляющего большинства белорусского народа стабильность, безопасность нашего государства, независимость и суверенитет — это святое. И если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства. Мы не посмотрим на то, как нас потом оценят”, сказал Президент.

“Неужели вам мало Украины? Вы же видите, к чему привела ваша политика в Украине. Я не хочу, чтобы это произошло в Беларуси. Я не хочу избивать, стрелять в своих людей. Мною было принято решение не допустить этих столкновений, — добавил глава государства. — Вы же видите, что и сейчас происходит (мы уже не нагнетаем эту обстановку в обществе). Люди с боеприпасами, с оружием со всех сторон прут в страну. Что мне скажет потом народ, если начнут рвать на каждом перекрестке?”

“И не говорите, что Лукашенко не изменился, что он такой, сякой и так далее… Изменился. Я буду делать все до какого-то уровня. Но если я и мои коллеги (те, кто обеспечивает безопасность) почувствуем, что завтра эта красная черта будет преодолена, мы примем жесточайшие меры. Лучше вы нас осудите, чем нас осудит белорусский народ”, — подчеркнул Александр Лукашенко.

“Вы что, хотите и здесь дестабилизировать обстановку? И здесь хотите перевернуть все? Зачем вам это надо? Хватит уже! Весь европейский континент пылает. Надо остановиться. И если Беларусь может что-то для этого сделать, возьмите это в Беларуси. Мы готовы работать на это”, — заявил Президент.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ В БЕЛАРУСИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ

“Делая ставку на дипломатию, мы тем не менее не можем исключить любого поворота событий. Обострение международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней безопасности нашего миролюбивого государства. Наиболее весомым аргументом, способным охладить горячие головы, является белорусская армия. Она мобильна, хорошо обучена и вооружена современными средствами ведения боя. Народ Беларуси может быть уверен, что мирная жизнь в нашем государстве, его территориальная целостность надежно защищены”, — заявил Александр Лукашенко.

Важен тот факт, что повысить свой оборонный потенциал Беларусь во многом смогла собственными силами.

Обновлены средства связи и навигации, парк учебно-боевых самолетов. “В стране создана новая военно-промышленная отрасль — ракетостроение, которая, кстати, развивается очень бурно. В 2016 году прошла успешные испытания и поставлена в войска отечественная ракетная система залпового огня “Полонез”, являющаяся эффективным оружием сдерживания”, — отметил глава государства.

Также за последние несколько лет введены в строй такие образцы военной техники белорусского производства, как боевая машина разведки “Сталкер”, новейшие модификации противотанкового комплекса “Шершень”, транспортная гусеничная машина “Москит” и многое другое. По словам Президента, это образцы военной техники самого высокого мирового уровня, что будет продемонстрировано на учениях.

МИНСК ГОТОВ СТАТЬ МЕСТОМ ДИАЛОГА ПО АНАЛОГУ ХЕЛЬСИНКСКОГО ПРОЦЕССА

“Происходящие сегодня в мире и на континенте события вновь и вновь демонстрируют актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога между Востоком и Западом, аналогичного Хельсинкскому процессу. Еще раз хочу подтвердить: если в этом будет необходимость, и мир в этом заинтересован, Минск готов в любой момент стать местом для диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства”, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что современный мир стремительно меняется, причем не в сторону стабильности и безопасности. “Сегодня на планете происходят все более тревожные процессы. Усугубляются известные нам вызовы и угрозы, возникают и качественно новые. К сожалению, болезненная выработка нового мироустройства идет не столько за столом переговоров, сколько в горячих точках. Опасными тенденциями становятся дефицит готовности влиятельных мировых игроков к компромиссам, разбалансировка прежней системы сдержек и противовесов, стремление отдельных государств “поиграть мускулами”, — сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что, по сути, происходит дрейф к новому блоковому противостоянию. “Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Кто еще недавно мог представить себе, что целые районы отдельных государств попадут под контроль террористов? Что в благополучной Европе люди будут погибать от взрывов или под колесами грузовиков, управляемых фанатиками? Как показали трагические события последнего года, с террористической угрозой может столкнуться любой гражданин любого государства в любом месте мира. Только за последние недели — кровавые теракты в Питере, Стокгольме, Танте, Александрии. Все это — реалии сегодняшнего дня”, — констатировал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание и на проблемы в сфере миграции. “Миллионы беженцев с Ближнего Востока и Африки хлынули на Европейский континент. Масштабы нелегальной миграции заставляют европейцев всерьез беспокоиться о сохранении своей идентичности. Страны Евросоюза оказались не готовы к такому массированному потоку и с переменным успехом пытаются выработать системные меры по его упорядочению. Нелегальная миграция тянет за собой преступность, подпитывает терроризм”, — отметил Президент.

ЛУКАШЕНКО ВИДИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ЛИНИЙ РАЗДЕЛА ВНУТРИ И ВОКРУГ ЕС

“Миграционные угрозы простимулировали серьезные трансформационные процессы внутри ЕС. Возьмем тот же “брэксит”, ознаменовавший собой качественно новые реалии на континенте, политические и экономические последствия которых европейцам еще предстоит осмыслить. Его прямым следствием становится выработка Евросоюзом модели своего будущего устройства, — отметил глава государства. — Снова возник интерес к идеям разноскоростной интеграции. После нее не исключено, что мы можем стать свидетелями новых линий раздела внутри ЕС и вокруг него. Все эти проблемы Евросоюз вынужден решать буквально “на марше”.

Вместе с тем Александр Лукашенко напомнил, что в свое время идея разноскоростной интеграции была выдвинута, когда зарождался ЕврАзЭС и когда были попытки отбросить союзное строительство с Россией. “Тогда мы предложили разноскоростную интеграцию, что подтвердило на практике жизненность этой идеи”, — сказал Президент.

По его словам, все более отчетливо проступают контуры внешней политики новой администрации США. “Последние действия в Сирии, рост напряженности на Корейском полуострове вселяют, скорее, тревогу по поводу того, преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру. Искренне надеюсь, что разум в действиях всех геополитических игроков на сей раз возобладает”, — отметил белорусский лидер.

“ПРЕКРАТИТЕ НАМИ ПОНУКАТЬ” — ЛУКАШЕНКО ПРИЗЫВАЕТ К РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ С ЗАПАДОМ БЕЗ ПРЕДВЗЯТОСТИ И НЕДОВЕРИЯ

“Это ключ к инвестициям, современным технологиям, ресурсам, емким рынкам. Наметившийся диалог отвечает не только взаимовыгодным экономическим интересам, но и нацелен на поддержание политической стабильности в Европейском регионе. Ведь Беларусь как была, так и продолжает оставаться надежным партнером в борьбе с основными трансграничными угрозами. И здесь можно добиться большого успеха. Главное, избавиться от привычки смотреть друг на друга с предвзятостью и недоверием, придерживаться двойных стандартов, поучать, ставить предварительные условия. Это для нас неприемлемо, как и для любой другой страны”, — заявил глава государства.

По его словам, белорусско-американские отношения долгие годы пребывали практически в спячке. “Многое предстоит наверстать. Однако важно то, что сегодня мы говорим и слушаем друг друга”, — отметил Президент.

“Что касается Европейского союза, то нам жизненно необходимо уже в этом году существенно продвинуться в достижении полноценного взаимодействия с ним по всем направлениям. Мы ценим, что отменены ограничительные меры в отношении нашей страны. Развиваются различные двусторонние инструменты политического диалога”, — сказал белорусский лидер.

Беларусь также всегда занимала активную позицию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. “И поэтому особенно гордимся, что нам доверено проведение сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Важно, что к нам в гости приедут сотни европейских парламентариев, которые собственными глазами увидят, как живет и развивается современная Беларусь, чем дышит белорусский народ. Скрывать нам нечего. Мы откроем двери для всех желающих приехать и посмотреть на нашу страну”, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к представителям Евросоюза, Александр Лукашенко еще раз призвал отойти от прежних принципов в отношениях с Беларусью. “Прекратите нами понукать! Вот, (в Беларуси. — Прим. БелТА) применили чрезмерную какую-то силу. Мы же видим, что происходит в самом Европейском союзе. Мы что, водичкой поливали, газом травили людей, еще что-то совершали? Нет! А вы это делали, и в это же время! И те страны, которые травили слезоточивым газом демонстрантов, начинают нас упрекать, что мы применили недавно какую-то силу. Странные подходы”, — сказал Президент.

Глава государства считает, что в некоторых западных странах есть существенные недостатки в вопросах обеспечения безопасности. “Разве это допустимо, что бьют, ломают, грузовиками давят. И где — в цивилизованных процветающих странах. Вы допрыгаетесь, что скоро эти силы, которых вы боитесь (мы тоже их не приветствуем), они будут у власти. Вот тогда вы поймете, что вы потеряли”, — подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера Президент привел ситуацию, связанную с отбыванием наказания за теракт, совершенный норвежцем Андерсом Брейвиком. “И он еще говорит, что плохо ему там в тюрьме живется. В трехкомнатной квартире компьютер не тот поставили… Мы вас не понимаем. Вы что, нас к этому толкаете?”, — возмутился Александр Лукашенко.

“Вы скоро поймете свои ошибки. Давайте, мы вместе решим эти проблемы. Где ваша так называемая демократия, толерантность? Вы же права человека качаете везде. А как вы к беглецам относитесь, к этим мигрантам — детишкам, которые тонут в Средиземном море. Это же вы разворошили весь Ближний Восток. Почему вы за это не отвечаете? — отметил Президент. — Вам не стыдно валить на Беларусь даже в этой ситуации? Вы же меня просили открыть для украинцев двери, им деваться некуда (160 тыс.). А вы — Польша 5 тыс. беглецов не может принять. Мы 160 тыс. с лишним приняли. Мы делаем все для того, чтобы был мир”.

Президент констатировал, что есть проблемные вопросы и в сфере торгово-экономических отношений: “Дайте нормальный кредит под оборудование. Это же вам пойдут деньги. Нет, задирают цену на эти деньги…. Позакрывались. Невозможно ни текстиль продать нормально, ни по другим товарным группам”. “А если я завтра вас прикрою на этой границе? Вы по каким дорогам будете передвигаться? Но мы же этого не делаем. Так и вы понимайте нас”, — добавил глава государства.

Александр Лукашенко призвал жить дружно и заявил о готовности к этому белорусской стороны. “Но не надо нас все время в спину толкать, — сказал он. — Вы скажите, чего вы от нас хотите. Мы вам скажем, на что мы способны сегодня”.

“Если вы хотите со мной поспорить по демократии, давайте открыто проведем в ваших СМИ дискуссию. Давайте, я один – вы все. И я докажу вашим народам, и они сделают определенный вывод, прав Лукашенко или нет. Мы выстоим, не волнуйтесь, правда всегда победит. Но что вы будете иметь на этом клочке земли, который вам еще ой как пригодится. Поэтому, европейцы, вы одумайтесь, и давайте вместе работать над стабилизацией обстановки в Европе. Мы многое вам можем предложить и во многих процессах на пользу вам поучаствовать”, — резюмировал белорусский лидер.

ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С РОССИЕЙ ТРАДИЦИОННО НОСЯТ ОСОБЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

“Достигнутый уровень взаимопонимания между двумя странами, доверительные личные отношения между президентами позволяют нам откровенно обсуждать все чувствительные проблемы, находить компромисс. Точно так было и на последней встрече, когда мы нашли развязки по всем чувствительным для наших стран вопросам. И, главное, в интересах народов Беларуси и России”, — заявил глава государства.

По его словам, это не значит, что у сторон больше не осталось абсолютно никаких проблем. Но решены те вопросы, которые назрели в настоящее время. “Жизнь идет, всякое возможно. Трудностей у нас очень много и в России, и в Беларуси. Но мудрость и задача государственного служащего на всех уровнях должна и заключаться в том, что эти проблемы не накапливались. Они должны решаться”, — добавил Александр Лукашенко.

БЕЛАРУСЬ ПРОДОЛЖИТ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЕЙ И ЗАИНТЕРЕСОВАНА УГЛУБЛЯТЬ ДИАЛОГ С НАТО

Александр Лукашенко подчеркнул, что противостоять вызовам современного мира в одиночку сложно. Президент будет это делать коллективно, “взаимодействуя в ОДКБ и на союзном уровне с Российской Федерацией”. Ежегодно Беларусь и Россия проводят более 40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе масштабные учения с привлечением многих родов войск.

Очередные крупные маневры “Запад-2017″ пройдут осенью. Глава государства напомнил, что эти учения некоторыми европейскими партнерами были восприняты как выпад. Такая позиция вызвала недоумение белорусской стороны. “Интересам Беларуси отвечает и пошаговое углубление диалога с военным блоком НАТО. Это важно для снижения потенциальных рисков с учетом, что натовские структуры находятся уже у наших границ”, — отметил Александр Лукашенко.

Он убежден, что в этом плане сторонам нужно делать шаги навстречу друг другу. “У нас есть проблемы, которые надо решать. Экономикой надо заниматься”, — заметил Президент.

Переходя к теме внутренней безопасности, глава государства уточнил, что с помощью современных технологий в прошлом году количество нарушителей государственной границы снижено почти вдвое. При перемещении через Беларусь задержано 17 иностранных боевиков-террористов. “И это только недавно. Задача правоохранителей — действовать максимально четко: речь идет о борьбе с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, нелегальной миграцией”, — подчеркнул Александр Лукашенко.

НАЛАДИТЬ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ ЕАЭС ПОКА НЕ СОВСЕМ ПОЛУЧАЕТСЯ

“Несомненно, была надежда на созданный Евразийский экономический союз. Все-таки о многом договорились, чтобы облегчить движение товаров, капиталов, рабочей силы, подравнять условия хозяйствования. Оставалось только наладить системную работу и двигаться вперед по намеченному пути. Пока не совсем получается”, — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, заключать соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с тем или иным государством проще. “Вроде и звучит красиво. А вот заниматься рутинной деятельностью по выстраиванию равных, взаимоуважительных отношений, основанных на уже подписанных государствами-членами документах, — задача, как оказалось, гораздо более сложная”, — заметил глава государства.

“Мы постоянно выясняем отношения, упрекаем друг друга то в демпинге, то не можем поделить общий кредитный фонд. Нам всем необходимо понять главное: рынок Евразийского экономического союза — это не рынок какой-либо одной или другой страны и примкнувших к ним союзников. Это наш общий, самодостаточный рынок, развивая который мы сможем справиться с любыми санкциями и выйти из этого экономического противостояния победителями”, — подчеркнул Президент.

Протекционизм негативно сказался и в рамках ЕАЭС, что привело к сокращению товарооборота между его членами.

В какой-то мере из-за этого Беларусь по итогам 2016 года не смогла выйти на прогнозные показатели по экспорту. Валовой внутренний продукт уменьшился на несколько процентов, снизился приток инвестиций, усилилась напряженность на рынке труда, не удалось удержать на прежнем уровне реальные доходы населения.

“Выход один: засучив рукава всем народом взяться за решение насущных проблем. Ведь неудачи, которые преследовали нас в последнее время, были не только следствием внешних факторов, их немало и внутри”, — резюмировал Александр Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО РАССЧИТЫВАЕТ НА НОВЫЙ ТОЛЧОК В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ

“Нас радует, что на уровень всестороннего стратегического партнерства выведены отношения с Китайской Народной Республикой. Об основных наших проектах сегодня уже сказано немало. Наряду с расширением двустороннего сотрудничества практически по всем направлениям мы оказываем друг другу поддержку на международной арене. У нас очень добрые, позитивно развивающиеся отношения с Китаем и его руководством”, — сказал Президент.

По его словам, очередной визит на высшем уровне даст новый импульс и толчок развитию отношений не только по дипломатическим и политическим направлениям, но и по экономической линии.

БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСТРОИТЬ ВТОРОЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

“Открою небольшой секрет: во время приемки горно-обогатительного комбината Президент Туркменистана попросил построить второй такой комбинат. Вы, наверное, обратили внимание, что уже объявлен конкурс на его строительство. Мне обещано, что будут предприняты все силы для того, чтобы белорусам доверить строительство второго комбината. Я сказал, что если мы захотим, то и так выиграем этот тендер”, — рассказал глава государства.

Президент отметил, что надо все продумать, поскольку база там создана: место будущего строительства находится в 40 км или 60 км от действующего комбината. “Если условия будут приемлемые, то не надо продавать эту базу — тракторы, бульдозеры, экскаваторы и прочую технику, а переместить их на 40 км и строить, если окажемся победителями, второй горно-обогатительный комбинат. Но еще раз подчеркиваю: надо учесть все ошибки, которые были нами допущены при строительстве первого Гарлыкского комбината”, — констатировал Александр Лукашенко.

По материалам БелТА.

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