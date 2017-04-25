Из-за больших выходных прошлая неделя неформально закончилась только во вторник. TUT.BY собрал самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за прошедшие девять дней. В сегодняшней подборке — солнечная погода, цветы, котики и хаски.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Публикация от Евген (@alwayssavin) Апр 25 2017 в 12:45 PDT

Публикация от Katya Kot (@kaatekote) Апр 24 2017 в 5:02 PDT

Публикация от Дзіяна Маляўка (@mccartneeey) Апр 22 2017 в 7:52 PDT

Публикация от Tanya S. (@tannysolt) Апр 21 2017 в 3:33 PDT

Публикация от Анастасия (@anastasia_karaman) Апр 19 2017 в 5:43 PDT

Публикация от Asenka (@ananas_askerish) Апр 18 2017 в 1:43 PDT

Публикация от s a s h a (@sasha_sidarevich) Апр 22 2017 в 10:48 PDT

Публикация от Icea (Айса) 09.12.2015 (@icea_cat) Апр 24 2017 в 10:14 PDT

Публикация от Vitaliya (@sama_po.sebe) Апр 25 2017 в 4:39 PDT

Публикация от @maxkosenko Апр 20 2017 в 12:57 PDT