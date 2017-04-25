|
Крыши, тюльпаны и хаски. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
26.04.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by
Из-за больших выходных прошлая неделя неформально закончилась только во вторник. TUT.BY собрал самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за прошедшие девять дней. В сегодняшней подборке — солнечная погода, цветы, котики и хаски.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы собрали лучшие фото минчан в Instagram за неделю.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии