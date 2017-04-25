﻿ Крыши, тюльпаны и хаски. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю. 21.by
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Крыши, тюльпаны и хаски. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

26.04.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Из-за больших выходных прошлая неделя неформально закончилась только во вторник. TUT.BY собрал самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за прошедшие девять дней. В сегодняшней подборке — солнечная погода, цветы, котики и хаски.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 

Публикация от Katya Kot (@kaatekote) Апр 24 2017 в 5:02 PDT

 

Публикация от Tanya S. (@tannysolt) Апр 21 2017 в 3:33 PDT

 

Публикация от @maxkosenko Апр 20 2017 в 12:57 PDT

 
Теги: Минск
 
 
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