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Умер режиссер "Молчания ягнят" Джонатан Демме
26.04.2017 18:52 — Новости Культуры | Tut.by
Режиссер Джонатан Демме, снявший знаменитый фильм «Молчание ягнят», скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Об этом сообщил портал
По информации друга семьи, которого
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Режиссер Джонатан Демме, снявший знаменитый фильм "Молчание ягнят", скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Об этом сообщил портал Deadline.
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