Режиссер Джонатан Демме, снявший знаменитый фильм «Молчание ягнят», скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Об этом сообщил портал Deadline .



Джонатан Демми. Фото: Википедия

По информации друга семьи, которого цитирует vanityfair.com, причиной смерти стали "рак пищевода и осложнения от сердечно-сосудистых заболеваний". Демми родился 22 февраля 1944 года в городе Болдуин (штат Нью-Йорк). Закончив Университет штата Флорида, Демме первоначально работал продюссером и сценаристом, прежде чем стал сам снимать кино. Триумфом Джонатана Демме стал фильм «Молчание ягнят» (1991). Это была третья картина в истории «Оскара» (после «Это случилось однажды ночью» и «Пролетая над гнездом кукушки»), которая победила по всех пяти главных номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер и лучшая актриса. Следующий фильм Демме, «Филадельфия», принес «Оскара» актеру Тому Хэнксу.