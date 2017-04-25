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Умер режиссер "Молчания ягнят" Джонатан Демме

26.04.2017 18:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Режиссер Джонатан Демме, снявший знаменитый фильм «Молчание ягнят», скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Об этом сообщил портал Deadline.


Джонатан Демми. Фото: Википедия

По информации друга семьи, которого цитирует vanityfair.com, причиной смерти стали 
"рак пищевода и осложнения от сердечно-сосудистых заболеваний".

Демми родился 22 февраля 1944 года в городе Болдуин (штат Нью-Йорк). Закончив
Университет штата Флорида, Демме первоначально работал продюссером и сценаристом,
прежде чем стал сам снимать кино.

Триумфом Джонатана Демме стал фильм «Молчание ягнят» (1991). Это была третья
картина в истории «Оскара» (после «Это случилось однажды ночью» и «Пролетая над 
гнездом кукушки»), которая победила по всех пяти главных номинациях: лучший фильм,
лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер и лучшая актриса. Следующий фильм
Демме, «Филадельфия», принес «Оскара» актеру Тому Хэнксу.
 
 
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Режиссер Джонатан Демме, снявший знаменитый фильм "Молчание ягнят", скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Об этом сообщил портал Deadline.

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