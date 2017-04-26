Классика — беспроигрышный вариант, хотя… Когда зритель идет смотреть Александра Островского, этого русского Мольера и немецкого Шиллера в одном лице, то, как правило, знает сюжет его пьесы.

… Состоянием молодой вдовушки Купавиной пытается завладеть помещица Мурзавецкая и вступает в сговор с управляющим Чугуновым, а тот изготавливает подложные документы. Но вот на сцене появляется более крупный«волк» — Беркутов. Он и прибирает к рукам вдовушку со всеми ее угодьями. Впрочем,«овца» Купавина этому даже рада.

Классика, которую читали еще в школе, заведомо лишает интриги. Взамен зрители ждут искрометной подачи знаменитых реприз Островского либо абсолютно необычной трактовки сюжета.

Режиссер Александр Ефремов пошел по первому пути. Он сделал ставку на актеров, действие осовременивать не стал, считая, что Островский и без того актуален. И правда, весь спектакль зритель, глядя на сцену, думает о себе и своей жизни: кто я? Овца или волк? Травоядное животное или хищник?

Никакой человеческой морали в постановке Ефремова нет. Действуют только законы природы, прикрытые красивыми костюмами(художник Нина Гурло). Слабый? Покорись.

Показательна в этом смысле парочка Глафира — Лыняев. Вначале набожная девушка кажется жертвой общества, а вальяжный барин — хозяином положения. Как бы не так! Истинный кукловод и манипулятор Глафира обманывает ханжу Мурзавецкую, использует глуповатую Купавину, мастерски женит на себе безвольного Лыняева, а там, глядишь, и до циничного Беркутова доберется.

У Ефремова нет«концептуальных» наворотов, переделок, сокращений. Между прочим, спектакль идет два с половиной часа плюс один антракт. Отношение к первоисточнику бережное, можно сказать, нежное. Этим и подкупает. Есть смысл посмотреть постановку с разными актерскими составами, потому что, например, роль Мурзавецкой подготовили три актрисы: Тамара Муженко, Светлана Суховей и Елена Одинцова. То же и с другими ролями. Поэтому каждый раз это разные спектакли.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сыты и целы Слабый? Покорись. В новом спектакле Театра-студии киноактера «Волки и овцы» действуют законы стаи

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