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Могилевский драмтеатр показал премьеру "Гадкого утенка"
27.04.2017 09:51 — Новости Культуры | Tut.by
Репертуар Могилевского областного драматического театра пополнился новой сказкой. Знаменитую историю Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок» поставил заслуженный артист Республики Беларусь Василий Галец, а поэт и композитор Александр Баль украсил спектакль музыкальными композициями.
Добрая сказка будет интересна как самым маленьким, так и взрослым зрителям. В постановке задействованы три актерских состава. В весенне-летний сезон артисты покажут постановку в школах, детских садах и оздоровительных лагерях.
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Артисты покажут спектакль в школах, детских садах, оздоровительных лагерях.
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