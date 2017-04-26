Репертуар Могилевского областного драматического театра пополнился новой сказкой. Знаменитую историю Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок» поставил заслуженный артист Республики Беларусь Василий Галец, а поэт и композитор Александр Баль украсил спектакль музыкальными композициями.





Добрая сказка будет интересна как самым маленьким, так и взрослым зрителям. В постановке задействованы три актерских состава. В весенне-летний сезон артисты покажут постановку в школах, детских садах и оздоровительных лагерях.























