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Уральские прокуроры поехали проверять дорогу в поселке. Но застряли по пути

27.04.2017 10:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сотрудники прокуратуры Серова (Свердловская область) решили проверить жалобы жителей поселка Урай — те утверждали, что к ним не ведет ни одна официальная дорога. Но проверка не состоялась, потому что прокурорам не удалось добраться до поселка.


Фото носит иллюстративный характер

Проверяющие отправились в Урай на грузовике «Урал», но машина увязла в грязи. «Пытались доехать до Урая, не получилось — проблема с дорогой», — рассказала газете «Глобус» помощник прокурора Юлия Вечеркина.

По словам Вечеркиной, дорога до поселка функционирует только зимой, причем, судя по фотографиям, и тогда она «содержалась ненадлежащим образом. Летом дорога тем более непроездная». Помощник прокурора отметила, что жители поселка могут добираться до Серова на электричке.

Как пишет Znak.com, прокуратура внесла представление исполняющему обязанности главы администрации поселка Вячеславу Семакову. Ведомство потребовало поддерживать дорогу в безопасном состоянии хотя бы зимой.

 
 
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Сотрудники прокуратуры Серова (Свердловская область) решили проверить жалобы жителей поселка Урай - те утверждали, что к ним не ведет ни одна официальная дорога. Но...

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