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Уральские прокуроры поехали проверять дорогу в поселке. Но застряли по пути
27.04.2017 10:29 — Новости Культуры | Tut.by
Сотрудники прокуратуры Серова (Свердловская область) решили проверить жалобы жителей поселка Урай — те
Проверяющие отправились в Урай на грузовике «Урал», но машина увязла в грязи. «Пытались доехать до Урая, не получилось — проблема с дорогой», —
По словам Вечеркиной, дорога до поселка функционирует только зимой, причем, судя по фотографиям, и тогда она «содержалась ненадлежащим образом. Летом дорога тем более непроездная». Помощник прокурора отметила, что жители поселка могут добираться до Серова на электричке.
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Сотрудники прокуратуры Серова (Свердловская область) решили проверить жалобы жителей поселка Урай - те утверждали, что к ним не ведет ни одна официальная дорога. Но...
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