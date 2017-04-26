|
Соседи вызвали полицейского из-за шума на вечеринке, но тот присоединился к танцам
27.04.2017 10:53 — Новости Культуры | Tut.by
В Сан-Антонио (штат Техас, США) полицейский прибыл в один из домов по вызову соседей, жалующихся на шум из-за детского танцевального мероприятия. Однако вместо того, чтобы остановить вечеринку, сотрудник правоохранительных органов сам преподал нарушителям урок танцев.
Лелси Сапп, чья дочь участвовала в мероприятии под названием Next Generation Dance Crew,
«Вместо того, чтобы прервать вечеринку, офицер попросил включить песню, ну и видео говорит само за себя», — рассказала Сапп.
Офицер несколько минут танцевал сальсу с детьми и сфотографировался с компанией, как только песня закончилась.
Сапп заявила, что полицейский помог изменить восприятие ее дочери к правоохранительным органам: «В мире много негатива в адрес копов, но он разрушил этот стереотип».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сан-Антонио (штат Техас, США) полицейский прибыл в один из домов по вызову соседей, жалующихся на шум из-за детского танцевального мероприятия. Однако вместо того,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии