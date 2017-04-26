Бобру из канадского города Гамильтон понадобилась помощь сотрудницы службы спасения животных. Животное пыталось пролезть через прутья ограды, но застряло между ними. Об этом сообщается на городском сайте Гамильтона.

Бобру помешал жир, накопленный к зиме. Что спасти неудачливого путешественника, сотруднице службы спасения пришлось намылить животное.

Получившего травмы бобра доставили в приют службы по контролю за животными, а позже перевели в резерват дикой природы. После того, как бобер поправится, его выпустят на волю.