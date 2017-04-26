|
В Канаде жирный бобер застрял в заборе
27.04.2017 11:51 — Новости Культуры | Tut.by
Бобру из канадского города Гамильтон понадобилась помощь сотрудницы службы спасения животных. Животное пыталось пролезть через прутья ограды, но застряло между ними. Об этом
Бобру помешал жир, накопленный к зиме. Что спасти неудачливого путешественника, сотруднице службы спасения пришлось намылить животное.
Получившего травмы бобра доставили в приют службы по контролю за животными, а позже перевели в резерват дикой природы. После того, как бобер поправится, его выпустят на волю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобру из канадского города Гамильтон понадобилась помощь сотрудницы службы спасения животных. Животное пыталось пролезть через прутья ограды, но застряло между...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии