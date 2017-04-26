﻿ В Канаде жирный бобер застрял в заборе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Канаде жирный бобер застрял в заборе

27.04.2017 11:51 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бобру из канадского города Гамильтон понадобилась помощь сотрудницы службы спасения животных. Животное пыталось пролезть через прутья ограды, но застряло между ними. Об этом сообщается на городском сайте Гамильтона.

Бобру помешал жир, накопленный к зиме. Что спасти неудачливого путешественника, сотруднице службы спасения пришлось намылить животное.

Получившего травмы бобра доставили в приют службы по контролю за животными, а позже перевели в резерват дикой природы. После того, как бобер поправится, его выпустят на волю.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобру из канадского города Гамильтон понадобилась помощь сотрудницы службы спасения животных. Животное пыталось пролезть через прутья ограды, но застряло между...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Соседи вызвали полицейского из-за шума на вечеринке, но тот присоединился к танцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика