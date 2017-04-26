Какими только эпитетами не наделяли в последнее время небольшую железнодорожную станцию Дубица, что в сорока с небольшим километрах на юг от Брест-Центрального: «раритет», «кинозвезда» и «седьмое чудо Брестчины». ZARYA.BY, посетив 120-летнюю юбиляршу, убедились — она этого заслуживает.



Фото: Валерий Король

Ее история начинается в конце 19 века. Считается, что здание железнодорожной станции Дубица было построено в 1897 году, к 10-летнему юбилею открытия железнодорожной линии Брест — Холм. Решение о постройке этой линии с 6 станциями (Брест-Литовск, Кодень, Дубица, Домачево, Влодава, Холм) было утверждено 26 ноября 1884 года, движение по ней началось 9 июля 1887 года. В начале XX века от Брест-Литовска на Холм ходило два поезда: почтово-товарно-пассажирский № 3, отправлявшийся из Брест-Литовска в 9.50 утра, и смешанный № 39, отходивший в 00.16.

Время первого в дороге 4 часа 35 минут, второго — 5 часов 54 минуты. Протяженность пути тогда составляла 106 верст, или 113 километров.

Почему станцию «Дубица» поставили именно в этом месте, доподлинно неизвестно. Возможно, из-за находящихся неподалеку моста, бродов через реку Буг и Свято-Онуфриевского Яблочинского монастыря, расположенного на его левом берегу.





Проект здания станции типовой. В соседней Польше есть сестрица-близняшка нашей юбилярши. Сохранилась она на ныне не действующей ветке железнодорожной станции Дембе-Вельке, расположенной недалеко от Варшавы.

Несмотря на свой солидный возраст, станция Дубица и сегодня выглядит замечательно. Здание ремонтировали, конечно, и не один раз. Крышу, окна, полы и внутреннюю начинку приходилось менять, есть небольшие изменения во внешней планировке, но стены сохранились в первозданном виде. А на полу в некоторых помещениях до сих пор лежит керамическая плитка, произведенная известной в свое время польской фирмой «Дзевульский и Лянге».

В начале двухтысячных станцию за ее колоритный типаж приметили кинематографисты. За свою кинематографическую карьеру станция Дубица «исполнила роли» таких станций, как «Красное», «Брест-Литовск», «Раасули» и еще столько же безымянных. Здесь работали съемочные группы исторических фильмов «Курсанты», «Сага о хантах», «Тунгус. Снайпер», «Брестская крепость», «Охота на гауляйтера», «Роль», «Прерванные воспоминания».





Декорации к ней достраивают редко. Обычно меняют вывеску с названием, а фасад и перрон обставляют соответствующим теме фильма антуражем. А вот съемочной группе сериала «Красная королева» Дубица так понравилась, что они решили даже предоставить ей возможность появиться на экране под своим именем.

Постановлением Совета Министров № 607 от 2 августа 2016 года зданию станции Дубица присвоены статус и 2-я категория историко-культурной ценности республиканского значения.

Сегодня Дубица — одна из самых маленьких станций в Брестском отделении БелЖД, в штате шесть человек, есть свои производственные успехи. Не так давно в ней проведена электрическая централизация стрелок и светофоров. В летний период через станцию ежедневно проходит четыре пары (в режиме «туда — обратно») пассажирских дизелей, осуществляется погрузка леса ГЛХУ «Брестский лесхоз».

Все эти сведения мы узнали от начальника станции Дмитрия Ждана и старейших работников станции Александра Вакулича, Михаила Луцюка. Они же и провели для нас интересную экскурсию по станции. У них есть трогательная мечта — создать небольшой музей, посвященный истории Дубицы.

В «фондах» будущего музея уже есть копии расписания движения поездов через станцию начала прошлого века, фотографии Дубицы времен Первой мировой войны, есть диск фильма «Брестская крепость» с автографом режиссера Александра Кота, вызывные листы и различные документы съемочных групп, фотографии рабочих моментов с автографами артистов, режиссеров, вырезки из газет и журналов с материалами, посвященными станции.

И, быть может, их мечта осуществима, ведь и станция Дубица и все те, кто здесь трудился долгие годы, — этого заслуживают.