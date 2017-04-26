В этом странном овощном натюрморте, сооруженном для журналиста в брестской квартире, все кажется знакомым и незнакомым одновременно. Вот этот, круглый и желтоватый, похож на корнеплод сельдерея. Другой, ярко-оранжевый, — вылитая морковка. Третий ярко-фиолетовым цветом напоминает свеклу нетипичной формы — около 30 см в длину… Между тем, все это разнообразие форм и цвета — клубни одного и того же растения, для наших широт абсолютно нетипичного. Речь о батате, известном также как сладкий картофель, который широко распространен в тропических и субтропических районах планеты. А вот житель Бреста Святослав Минич выращивает батат на своем пригородном участке уже четвертый год, и его домочадцы с удовольствием поглощают этот непривычный для белорусского стола и желудка продукт, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Близкое знакомство с бататом у Святослава Андреевича случилось в… гипермаркете. Несколько лет назад на стендах со всякими экзотическими овощами-фруктами он увидел странной формы клубни по баснословной цене: что-то около 100 000 рублей за кг (в старых деньгах). Купил один для пробы: интересный такой на вкус, сладковатый, с ярко-оранжевой мякотью. Почитал про него в интернете и решил попробовать прорастить. Не тут-то было! Оказывается, перед долгой транспортировкой клубни обрабатывают какими-то средствами, чтобы они не давали ростков. Тем не менее на стеллажах с экзотикой удалось отыскать один «недообработанный» клубень с уже наметившимся ростком. С него все и началось. Потом Святослав наладил переписку с такими же энтузиастами из Украины и России, и теперь в его коллекции насчитывается около десятка сортов батата, которые вырастают в наших широтах и показались наиболее привлекательными на вкус.

В семье Минич батат употребляют во всех видах. Его можно запекать, жарить, добавлять в суп и даже пироги печь. Жена недавно приготовила двухцветный пирог: один корж из батата с оранжевой мякотью, другой — из фиолетового. Всем понравилось. В качестве эксперимента и мы решили испытать продукт на вкус. Запеченный в микроволновке и опробованный сотрудниками «Вечерки» клубень сорта «тайнунг» с желтоватой мякотью получил крайне диаметральные оценки: от категорического «какая гадость!» до задумчивого «как будто картошку с дыней скрестили, вкусно…» Что и говорить, для белорусов сладкий картофель — блюдо абсолютно непривычное.

Справка «Вечерки» Клубни батата содержат до 30% крахмала и 6% сахара. Желтые и оранжевые разновидности батата особенно богаты бета-каротином и по этому показателю сравнимы, а порой и превосходят морковь. Сорта с фиолетовой мякотью содержат антоцианы, которые хорошо сохраняются даже при термообработке и на ярком свету, а потому рекомендуются как основа здорового питания с антиоксидантными свойствами. По содержанию углеводов, кальция и железа батат заметно превосходит картофель, а его калорийность в 1,2−1,5 раза выше.

Между тем, к картофелю батат не имеет никакого отношения, поясняет Святослав Андреевич. Это растение рода ипомея семейства вьюнковых, то есть родственник нашего вьюнка. Некоторые сорта и цветут так же — красивыми фиолетовыми колокольчиками. И сажать его в землю ни в коем случае нельзя клубнями, как картошку. Технология выращивания весьма интересная и начинается в городской квартире на 10-м этаже. Вначале клубни проращивают. Есть два способа: в воде и в мокром песке. Когда высота ростков достигает примерно 15 см, их обрезают и ставят в стакан с водой, чтобы пустили корешки. Потом высаживают в стаканчики с землей, как рассаду помидоров. Из точки роста на клубне начинает расти новый побег, и так много раз. Со второй половины мая (как правило, после Мiколы — Дня Святого Николая) Святослав высаживает рассаду под пленку — почти горизонтально, тогда с каждого междоузлия пойдут корни. Поначалу Минич таких премудростей не знал, посадил ростки вертикально, как помидоры, и корни в процессе роста переплелись и перепутались. Пленку снимает примерно в середине июня. А урожай собирает с середины сентября.





Грядки с бататом по внешнему виду напоминают огуречные. Побеги у кустов длинные, до 3 метров, вьются плетьми. Клубни образуются из корней, которые сильно утолщаются. В тропических широтах один клубень может достигать 3 кг веса. Под Брестом его размеры скромнее. В среднем с одного куста Святослав выкапывает около 1,5 кг клубней. Примерно половину урожая со 100 кустов семья съедает сама, другая половина расходится среди знакомых (всем интересно попробовать) и остается на развод.

Получается ли еще у кого-то в Беларуси выращивать батат? Несколько таких же энтузиастов брали у Минича на развод клубни, но насколько успешным оказался их опыт, пока не известно. Впрочем, перспективы широкого распространения батата в нашей стране сам Святослав оценивает весьма скептически. Куда уж этому тропическому пришельцу против нашей любимой картошки…