

Протокол о намерении китайских машиностроителей по сборке экскаваторов на базе ОАО “Амкодор-КЭЗ” перешел в практическую плоскость и обрел реальное воплощение.

— 28 февраля, — рассказал директор предприятия Андрей Яроцкий, — были получены из Китая контейнеры с комплектующими, а 10 марта четыре экскаватора были собраны. Работа по сборке первых машин проводилась с участием двух представителей фирмы (технического директора и переводчика), но им ничего, кроме как присутствия и контроля, не пришлось делать. Все по сборке взяли на себя наши специалисты. Их компетентность и слаженность в действиях приятно удивили и порадовали наших коллег. Технический директор каждый день приходил на место сборки, переодевался, умолял дать ему хоть за гаечный ключ подержаться, но до этого не дошло. Большей частью работы вели в основном три человека, а два при необходимости к ним подключались…

Андрей Владимирович с удовольствием отметил, что специалист ведущей компании Китая Sinomach был восхищен мастерством наших сборщиков. Практически им не потребовалась даже консультативная помощь. Мы многое можем, и это важно. Не хватает, чтобы выходить на производство самых новых машин, пока необходимых для этого материальных ресурсов.

Чтобы понять о возможностях самой компании, Андрей Яроцкий сослался лишь на несколько моментов. Компания Sinomach олицетворяла собой бывший минпром Китая. Это огромнейшая корпорация с ежегодным оборотом более триллиона долларов. Даже в воображении трудно представить подобную цифру. С одним из подразделений ее кохановцы приступили к выстраиванию отношений. Сборка машинокомплектов — первый их важный шаг.

— Мы увидели, — продолжает собеседник, — их возможности в реалиях. Но у нас есть свои правила на территории ЕАЭС. 50 процентов комплектующих для производства тех или иных машин мы должны изготавливать у себя, т. е. на территории Беларуси, России или Казахстана. Это нам по силам. Предприятия только нашего холдинга “Амкодор” выпускают кабины, в холдинге-партнере “Солео” производятся все гидравлические компоненты — цилиндры, рукава высокого давления, распределители, клапанная аппаратура и т. д. Это практически все, кроме двигателя…

Собранные машины располагаются на территории завода. Их можно посмотреть, заглянуть под капот, коснуться рычагов и педалей в кабине. Пока не стоит задача найти им покупателя. Специалисты хотят пристальнее присмотреться к уровню конструирования этих машин, конструктивным особенностям. Они в китайских аналогах налицо, даже в плане экономного расходования материалов. При производстве машин там недопустим перерасход ни грамма металла, все это — их себестоимость.

В целом это, по словам вникнувшего в его технические характеристики директора завода, обычный экскаватор, но самого продаваемого в мире сегмента, объемом ковша 1,2 кубических метра. При своевременном и качественном его обслуживании может работать годами круглые сутки. Собственно, при соблюдении этого условия, как и наш кохановский.

По эргономике, удобствам для машиниста, или как теперь называют оператора, в кабине есть все, даже маленький холодильник. Установлено оборудование, распределяющее, в зависимости от состояния грунта, нагрузку на двигатель. Это определяет экономию топлива, долговечность работы двигателя.

В наших машинах, когда человеком все делается на ощупь, нажатием на педаль газа, подобная автоматика отсутствует. Здесь же сам экскаватор подбирает режим работы, обороты двигателя под трудоемкость выполнения операции. Использование управленческого оборудования, или регулируемого электропривода, дает экономию топлива до 30 процентов, но оно как раз и приводит к ощутимому удорожанию машины.

В день нашего приезда на завод (12 апреля. — Прим. редакции) в Пекине с участием представителей холдинга “Амкодор” начались переговоры с собственником-производителем этих машин по возможному дальнейшему осуществлению начатого проекта. Андрей Владимирович то и дело выходил с ними на связь, понимая, насколько от исхода этой встречи будет зависеть будущее их коллектива. Да, кадры наши на высоте, производственная база тоже приглянулась понимающим в этом деле специалистам. Но мы живем в мире жесточайшей конкуренции, поэтому, какими бы ни были оптимистичными начала сотрудничества, продолжение его может обернуться самыми непредсказуемыми поворотами.

Кстати, в этом экскаваторе, уже с логотипом “Амкодор-Sinomach”, собственно китайского тоже немного. Гидравлика в машине японская, двигатель — американский. Определяющей в данном случае явилась сборка одним из мировых лидеров по производству экскаваторов.

На этой неделе завод посетят испытатели экскаваторов из управляющей компании. В поселке Колодищи ОАО “Амкодор” начинает масштабную стройку еще одного своего завода “Амкодормаш”. Планируется обкатать новые машины в работе по устройству котлованов.

Радует, что вместе с продолжением поиска нового, современного предприятие успешно решает повседневные текущие вопросы. По объемам производства к уровню прошлого года (I квартал) предприятие достигло 250-процентного уровня объемов производимой продукции в денежном выражении. Есть расчеты по успешному завершению и всего годового задания.

— Выпускаем, — подвел итог А. В. Яроцкий, — то, что продается. Это в основном роторные косилки. В марте собрали три экскаватора — один на гусеничном и два на колесном ходу. В производстве еще четыре гусеничных экскаватора и один колесный… В перспективе, если сложится коммерческая сделка, собирать на ОАО “Амкодор-КЭЗ” будут до 500 таких (на снимке) машин из поставляемых из Китая комплектов в год. Рынок продаж просчитан, он есть. Главное теперь — за успешным осуществлением проекта, в чем свое слово и должна сказать китайская сторона.

Виктор БИРЮКОВ.

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