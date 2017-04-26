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Толочинские борцы в числе призеров турниров и в Беларуси, и в Чехии

27.04.2017 12:27 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Толочинские борцы в числе призеров турниров и в Беларуси, и в Чехии
С 20 по 22 апреля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» состоялись соревнования по греко-римской борьбе в рамках спартакиады Республики Беларусь среди детско-юношеских спортивных школ. Участие в них приняли спортсмены 2002-2003 годов рождения. В числе соискателей наград были и юные толочинцы.

В весовой категории до 47 килограммов обладателем бронзовой медали стал наш земляк Кирилл Шишков. В шаге от пьедестала почета остановился его товарищ по команде Иван Трибендис (до 53 кг), уступивший своему сопернику в решающей схватке за третье место.

Еще двое воспитанников тренера Игоря Федоровича Галузо — Никита Бычков и Николай Камлюк — в эти же сроки приняли участие в представительном международном турнире в Чехии. Приятно, что и за пределами Беларуси толочинские борцы в итоговой таблице не затерялись — оба юноши в своих весовых категориях заняли третьи места.

К слову, Никита Бычков и Николай Камлюк по окончании данных стартов продолжают свое пребывание в Чехии, где белорусская команда проводит трехнедельные сборы в рамках подготовки к предстоящим первенствам Европы и мира.

Игорь СНАРОВ.

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С 20 по 22 апреля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» состоялись соревнования по греко-римской борьбе в рамках спартакиады Республики Беларусь среди...

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