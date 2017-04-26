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Вилейчанки стали лауреатами в областном конкурсе эстрадной песни «Весенние ритмы» в Дзержинске

27.04.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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22 апреля в Дзержинске прошел областной конкурс эстрадной песни «Весенние ритмы». В нем приняли участие исполнители из разных уголков Минской области в возрасте от 7 до 30 лет, прошедшие предварительные отборы.

Конкурсные прослушивания проходили в 5 возрастных категориях: 7-10, 11-13, 14-16, 17-24 и 25-30 лет.

Жюри возглавил народный артист Беларуси, композитор Эдуард Зарицкий.

Вилейский район представляли учащиеся ГУО «Вилейская детская школа искусств» — Ирина Храмцова и Виктория Саванец. Компетентное жюри высоко оценило вокальные способности наших талантливых вокалистов.

В категории 14-16 лет Ирина Храмцова стала лауреатом III степени, а Виктория Саванец признана лучшей (лауреат I степени) в возрастной категории 7-10 лет.

Подготовили победителей престижного творческого состязания талантливые педагоги Нелла и Олег Зайцевы. Желаем дальнейших побед нашим юным артистам и их учителям.


















peramoga.by

Фото dzerginsk.by

 
 
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22 апреля в Дзержинске прошел областной конкурс эстрадной песни «Весенние ритмы». В нем приняли участие исполнители из разных уголков Минской области в возрасте от...

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