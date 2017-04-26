«Слоган конкурса в этом году Celebrate Diversity, поэтому нам хотелось показать миру, в том числе, разнообразие белорусского языка, ведь „Евровидение“ активно смотрят белорусы в других странах», — рассказал журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Евгений Перлин, который будет комментировать второй полуфинал «Евровидения» на белорусском языке. Об этом сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании.





Как рассказал Перлин, он планирует «не только традиционно следить за комментариями зрителей в социальных сетях Twitter и Facebook, но и впервые в Instagram отражать то, что происходит в комментаторской кабине в конкретную минуту».

Напомним, прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании — «Беларусь 1» и международный спутниковый телеканал «Беларусь 24», а также официальный сайт медиахолдинга tvr.by.

Группа NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» выступит во втором полуфинале под номером 14.

Вместе с многомиллионной аудиторией «Евровидения» за своего фаворита во втором полуфинале и в финале смогут проголосовать и белорусские телезрители. В соответствии с правилами конкурса, зрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну. Результаты голосования от Беларуси во второй раз объявит певица Алена Ланская, которая представляла страну на «Евровидении-2013».