МИНСК, 27 апр — Sputnik. Второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2017" будут комментировать в эфире телеканала "Беларусь 1" на белорусском языке, сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.



© Sputnik / Виктор Толочко Букмекеры повышают шансы Naviband на "Евровидении"

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая, белорусская группа NaviBand выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая.

Комментировать шоу в прямом эфире из Киева будет телеведущий Евгений Перлин, причем второй полуфинал он проведет на белорусском языке.

"Слоган конкурса в этом году Celebrate Diversity, поэтому нам хотелось показать миру, в том числе, разнообразие белорусского языка, ведь "Евровидение" активно смотрят белорусы в других странах. Также во время трансляции я планирую не только традиционно следить за комментариями зрителей в социальных сетях Twitter и Facebook, но и впервые в Instagram отражать то, что происходит в комментаторской кабине в конкретную минуту", — рассказал Перлин.

Белорусы хоть и не в праве проголосовать за Naviband, но смогут отдать голоса за других участников шоу. Объявлять результаты белорусского голосования будет певица Алена Ланская.

Традиционно Беларусь отдает наивысшие баллы представителям России на "Евровидении", однако 2017-й станет исключением.

"Евровидение-2017" без России

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр.

"Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, он не для того, чтобы настраивать их друг против друга", — заявила Делтенре. За всю историю конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а "Первый канал" принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал первенства пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.