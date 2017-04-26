|
"Не стыдно спросить" о Минске и его истории у организатора проекта "Вандроўкі ў мінулае"
27.04.2017 16:46 — Новости Культуры | Tut.by
Павел Дюсеков — автор проекта
За время существования проекта «
Если вы интересуетесь историей своей страны и своего города, если вас интересует, в какие необычные места можно отправиться на экскурсии вместе с семьей, друзьями или коллективом, если вам интересна профессия экскурсовода и вы хотите узнать о ней больше, то уже завтра, 28 апреля в 12.00 в программе TUT.BY
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Дюсеков - автор проекта "Вандроуки у минулае". Это социальный, образовательный, благотворительный проект, посвященный пешим прогулкам по Минску. За время...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии