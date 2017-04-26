﻿ "Не стыдно спросить" о Минске и его истории у организатора проекта "Вандроўкі ў мінулае". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Не стыдно спросить" о Минске и его истории у организатора проекта "Вандроўкі ў мінулае"

27.04.2017 16:46 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Павел Дюсеков — автор проекта «Вандроўкі ў мінулае». Это социальный, образовательный благотворительный проект, посвященный истории Минска, узнать которую может каждый желающий в рамках бесплатных пеших экскурсий. Задать вопрос герою нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» можно уже сейчас.

За время существования проекта «Вандроўкі ў мінулае» более тысячи людей посетили увлекательные экскурсии по столице. Сам же Павел, помимо экскурсий по Минску, проводит экскурсии по всей Беларуси.

Если вы интересуетесь историей своей страны и своего города, если вас интересует, в какие необычные места можно отправиться на экскурсии вместе с семьей, друзьями или коллективом, если вам интересна профессия экскурсовода и вы хотите узнать о ней больше, то уже завтра, 28 апреля в 12.00 в программе TUT.BY «Не стыдно спросить» вы сможете задать Павлу свои вопросы. Видеозапись интервью пройдет в прямом эфире в нашем паблике на площадке Facebook, а свои вопросы вы можете оставить в комментариях к этой новости или же прислать нам на адрес air@tut.by.com с пометкой «Не стыдно спросить».

Смотрите также

познакомиться">
Девушка на байке: Сотрудники ГАИ останавливают, чтобы познакомиться
Белагруда ад каменнага веку да нашых дзён: узвышша з белага пяску і з прыгожым касцёлам
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Дюсеков - автор проекта "Вандроуки у минулае". Это социальный, образовательный, благотворительный проект, посвященный пешим прогулкам по Минску. За время...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Комментировать полуфинал "Евровидения" по БТ будут на "мове"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика