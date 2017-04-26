Павел Дюсеков — автор проекта «Вандроўкі ў мінулае» . Это социальный, образовательный благотворительный проект, посвященный истории Минска , узнать которую может каждый желающий в рамках бесплатных пеших экскурсий. Задать вопрос герою нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» можно уже сейчас.

За время существования проекта « Вандроўкі ў мінулае » более тысячи людей посетили увлекательные экскурсии по столице. Сам же Павел, помимо экскурсий по Минску, проводит экскурсии по всей Беларуси.

Если вы интересуетесь историей своей страны и своего города, если вас интересует, в какие необычные места можно отправиться на экскурсии вместе с семьей, друзьями или коллективом, если вам интересна профессия экскурсовода и вы хотите узнать о ней больше, то уже завтра, 28 апреля в 12.00 в программе TUT.BY «Не стыдно спросить» вы сможете задать Павлу свои вопросы. Видеозапись интервью пройдет в прямом эфире в нашем паблике на площадке Facebook , а свои вопросы вы можете оставить в комментариях к этой новости или же прислать нам на адрес air@tut.by.com с пометкой «Не стыдно спросить».