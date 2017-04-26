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Кинозал РЦК: Развод по-американски и мульт о подрастающем богатыре

27.04.2017 — Новости Культуры | Да новых перамог (Клецк)  
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На этой неделе и в первый день мая последний сеанс кинозала РЦК отдан мировому лидеру кассовых сборов – «Форсажу 8». Российские кинокритики все как один не скупятся на комплименты восьмой части боевика с Вином Дизелем. Некоторые, называют его самой эффектной картиной в истории. Их зарубежные коллеги не так единодушны. Да и в зрительской среде не все однозначно (рейтинг фильма на сайте «КиноПоиск» – 6.614).

На уходящей кинонеделе не погаснут плиты на «Кухне». Новая история о шеф-поваре Викторе Баринове еще на больших экранах.

Продолжит собирать детскую аудиторию мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

В кинозале Клецкого РЦК сегодня начинается показ триллера «Наваждение». Лента повествует об американке Тессе Конновер, которая тяжело переживает развод с мужем. А у того все наладилось с новой спутницей жизни – Джулией Бэнкс. Тесса полна желания разрушить эту идиллию. Судя по трейлеру, на пути к этой своей цели она не остановится ни перед чем. «Перца» добавляет факт, что картину об оставленной мужем женщине сняла женщина – Дениз Ди Нови. «Наваждение» – первая режиссерская работа Дениз в большом кино. До этого в ее творческой биографии были сериал «Кости», а также громкие продюсерские успехи с картинами «Эдвард руки-ножницы» и «Кошмар перед Рождеством».


Детского зрителя тоже ожидает премьера. В один день с «Наваждением» в клецком прокате стартует показ украинского мультфильма «Никита Кожемяка», о сыне героя киевского былинного эпоса. Это дебютная работа армянского режиссера Манука Депояна. Для большей части творческой команды «Никита Кожемяка» – такой же дебют в полнометражной анимации.                        

 
 
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На этой неделе и в первый день мая последний сеанс кинозала РЦК отдан мировому лидеру кассовых сборов – «Форсажу 8». Российские кинокритики все как один не...

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