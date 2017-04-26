Маленького лосенка нашли в лесу сотрудники Чериковского лесхоза. Ослабленное животное, судя по всему, покинула мать — лосенок был истощен. Кроху привезли в лесхоз, напоили молоком и отправили на реабилитацию в могилевский зоосад.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Возраст лосенка — около 7 дней. Это самочка. В Могилевском зоосаде животное чувствует себя хорошо, с аппетитом ест.

Когда животное привыкнет к новым условиям, его переведут в вольер. Сейчас лосенку подбирают кличку. Вероятно, найденыша назовут символически — Найдой. И будут растить невесту для молодого лося, который живет в зоосаде.