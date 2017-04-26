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Чериковские лесники спасли от голодной смерти 7-дневного лосенка
27.04.2017 18:22 — Новости Культуры | Tut.by
Маленького лосенка нашли в лесу сотрудники Чериковского лесхоза. Ослабленное животное, судя по всему, покинула мать — лосенок был истощен. Кроху привезли в лесхоз, напоили молоком и отправили на реабилитацию в могилевский зоосад.
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Возраст лосенка — около 7 дней. Это самочка. В Могилевском зоосаде животное чувствует себя хорошо, с аппетитом ест.
Когда животное привыкнет к новым условиям, его переведут в вольер. Сейчас лосенку подбирают кличку. Вероятно, найденыша назовут символически — Найдой. И будут растить невесту для молодого лося, который живет в зоосаде.
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Кроха оказалась самкой. Животное будет жить в могилевском зоосаде.
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