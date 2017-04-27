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Для посетителей филармонии и Комаровки. В центре Минска открыли выставку под открытым небом
27.04.2017 23:07 — Новости Культуры | Tut.by
27 апреля на площади Якуба Коласа под открытым небом открыли новую выставку белорусских мастеров «Художник и город». Работы — из фондов Национального центра современных искусств. Что было интересного на открытии коллекции 35 белорусских живописцев разных творческих направлений — в материале TUT.BY.
Формат выставки минчанам уже знаком: шесть лет подряд организаторы ставят в центре Минска стенды с репродукциями картин известных художников. Так, здесь уже показывали работы Казимира Малевича, Марка Шагала,
Для открытия выставки «Художник и город» на площадь Якуба Коласа пригласили начальника главного управления идеологической работы Мингорисполкома Павла Скалабана и директора Национального центра современных искусств Наталью Шарангович.
Зрителей на открытие пришло немного. Возможно, если бы не дождь, то посмотреть на картины остановилось бы больше людей. «Зато с девушками удобно знакомиться с зонтом!» — отшучивались в толпе приглашенные гости из Мингорисполкома.
После того как Скалабан и Шарангович символически перерезали ленточку, искусствовед Никита Монич провел для всех желающих экскурсию и рассказал о представленных на выставке картинах. Арки на одной из картин напомнили молодому искусствоведу Пальмиру.
— Поскольку картина относится к 2015 году, позволю себе предположить: это был ответ на тот ужас,
По словам директора Национального центра современных искусств Натальи Шарангович, этот проект не прямое посвящение Минску. Поэтому городских пейзажей на выставке нет. Работы представлены самые разные.
— Мы хотели заставить человека, который придет сюда, потрогать искусство руками. Увидеть то, что он в зале мог бы и не увидеть.
Место для такой выставки выбрано тоже очень удачное, считает Шарангович и называет проект «агрессивным внедрением искусства в городское пространство». Прохожие часто останавливаются, чтобы просто посмотреть или сфотографироваться на фоне картин.
— Иногда люди подходят и спорят с картинами — они как бы заочно доказывают художнику что-то. Очень важно, что искусство у них вызывает какие-то эмоции. Это топовое место, где соединяются две линии. Одна — культурная — из филармонии, которая очень ценит тонкое искусство, но с другой стороны у нас находится Комаровка, посетители которой тоже проходят через эту площадь.
Шарангович говорит, что публика с Комаровки вряд ли специально пойдет ради такой выставки в музейные залы, но они могут воспользоваться здесь таким шансом бесплатно.
— Я сама замечала, как женщины ставили свои сумки на землю, смотрели картины и начинали искать смысл. Этот проект заставляет людей сталкиваться с этим искусством, смотреть и запоминать новое (как, например, картины Малевича и Шагала, которые раньше, возможно, были им незнакомы).
Так, например, неподалеку незнакомые мужчина и женщина осматривают выставку и уже обсуждают картину Владимира Кожуха «Угощение Флоры», где изображены две девушки. «Да, это же богини! Их так и надо было назвать и написать с большой буквы», — говорит мужчина, фотографируя изображение.
Выставка продлится четыре месяца, до 9 сентября.
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27 апреля на площади Якуба Коласа под открытым небом открыли новую выставку белорусских мастеров "Художник и город". Работы выбраны из фондов Национального центра...
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