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Для посетителей филармонии и Комаровки. В центре Минска открыли выставку под открытым небом

27.04.2017 23:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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27 апреля на площади Якуба Коласа под открытым небом открыли новую выставку белорусских мастеров «Художник и город». Работы — из фондов Национального центра современных искусств. Что было интересного на открытии коллекции 35 белорусских живописцев разных творческих направлений — в материале TUT.BY.


Формат выставки минчанам уже знаком: шесть лет подряд организаторы ставят в центре Минска стенды с репродукциями картин известных художников. Так, здесь уже показывали работы Казимира Малевича, Марка Шагала, Валентина Губарева. Если раньше для экспозиции выбирали одного автора, то в этом году для минчан представили проект «Золотая коллекция белорусской живописи» — 35 художников, среди которых есть работы Гавриила Ващенко, Леонида Щемелева, Анатолия Барановского, Александра Соловьева. Генеральный партнер проекта — банк ВТБ, картины выбраны из фондов Национального центра современных искусств.

Для открытия выставки «Художник и город» на площадь Якуба Коласа пригласили начальника главного управления идеологической работы Мингорисполкома Павла Скалабана и директора Национального центра современных искусств Наталью Шарангович.


Наталья Шарангович и Павел Скалабан

Зрителей на открытие пришло немного. Возможно, если бы не дождь, то посмотреть на картины остановилось бы больше людей. «Зато с девушками удобно знакомиться с зонтом!» — отшучивались в толпе приглашенные гости из Мингорисполкома.

После того как Скалабан и Шарангович символически перерезали ленточку, искусствовед Никита Монич провел для всех желающих экскурсию и рассказал о представленных на выставке картинах. Арки на одной из картин напомнили молодому искусствоведу Пальмиру.

— Поскольку картина относится к 2015 году, позволю себе предположить: это был ответ на тот ужас, случившийся с художественным наследием этого города.


По словам директора Национального центра современных искусств Натальи Шарангович, этот проект не прямое посвящение Минску. Поэтому городских пейзажей на выставке нет. Работы представлены самые разные.

— Мы хотели заставить человека, который придет сюда, потрогать искусство руками. Увидеть то, что он в зале мог бы и не увидеть.


Место для такой выставки выбрано тоже очень удачное, считает Шарангович и называет проект «агрессивным внедрением искусства в городское пространство». Прохожие часто останавливаются, чтобы просто посмотреть или сфотографироваться на фоне картин.

 — Иногда люди подходят и спорят с картинами — они как бы заочно доказывают художнику что-то. Очень важно, что искусство у них вызывает какие-то эмоции. Это топовое место, где соединяются две линии. Одна — культурная — из филармонии, которая очень ценит тонкое искусство, но с другой стороны у нас находится Комаровка, посетители которой тоже проходят через эту площадь.


Шарангович говорит, что публика с Комаровки вряд ли специально пойдет ради такой выставки в музейные залы, но они могут воспользоваться здесь таким шансом бесплатно.

— Я сама замечала, как женщины ставили свои сумки на землю, смотрели картины и начинали искать смысл. Этот проект заставляет людей сталкиваться с этим искусством, смотреть и запоминать новое (как, например, картины Малевича и Шагала, которые раньше, возможно, были им незнакомы).


Так, например, неподалеку незнакомые мужчина и женщина осматривают выставку и уже обсуждают картину Владимира Кожуха «Угощение Флоры», где изображены две девушки. «Да, это же богини! Их так и надо было назвать и написать с большой буквы», — говорит мужчина, фотографируя изображение.

Выставка продлится четыре месяца, до 9 сентября.



 
Теги: Минск
 
 
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27 апреля на площади Якуба Коласа под открытым небом открыли новую выставку белорусских мастеров "Художник и город". Работы выбраны из фондов Национального центра...

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