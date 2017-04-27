﻿ Новый клип "Ленинграда" в формате 18+ посмотрели около 2 млн человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый клип "Ленинграда" в формате 18+ посмотрели около 2 млн человек

28.04.2017 09:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Новый клип группировки "Ленинград" под названием "Экстаз", который музыканты выложили накануне на своем официальном канале на YouTube, посмотрели более 1,8 миллиона человек.

Новый клип "Ленинграда" в формате 18+ посмотрели около 2 млн человек
© YouTube / A4
Популярный минский блогер снял свою версию клипа "Тает лед"

Клип маркирован 18+, в видео много откровенных сцен в исполнении звезд российского кино Светланы Ходченковой и Антона Филипенко. По сюжету, главная героиня приезжает в РФ из США, куда она эмигрировала много лет назад, и встречает в автосервисе, как ей кажется, своего одноклассника. История страсти, которая стала иллюстрацией к новой песни "Лениниграда", оформлена в 10-минутный ролик, который больше похож на короткометражный фильм.

Сам лидер коллектива Сергей Шнуров объяснил основной посыл "Экстаза", как историю о столкновение двух Россий.

"Экстаз" в качестве режиссера сняла Анна Памас, которая уже неоднократно успешно экранизировала песни "Ленинграда". Именно она снимала легендарный "Экспонат", а также видео под песни "ЗОЖ" и "В Питере-пить". Кроме того, Пармас известна тем, что является постоянным соавтором российской телеведущей и сценариста Авдотьи Смирновой. Она выступала соавтором сценария в картинах "Два дня" и "Кококо", которые были отмечены призами на кинофестивалях "Ника" и "Золотой орел".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссером десятиминутного видео, которое скорее тянет на короткометражный фильм, выступила соавтор Авдотьи Смирновой в картинах "Два дня" и "Кококо" Анна Пармас.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Для посетителей филармонии и Комаровки. В центре Минска открыли выставку под открытым небом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика