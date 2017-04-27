МИНСК, 28 апр — Sputnik. Новый клип группировки "Ленинград" под названием "Экстаз", который музыканты выложили накануне на своем официальном канале на YouTube , посмотрели более 1,8 миллиона человек.

Клип маркирован 18+, в видео много откровенных сцен в исполнении звезд российского кино Светланы Ходченковой и Антона Филипенко. По сюжету, главная героиня приезжает в РФ из США, куда она эмигрировала много лет назад, и встречает в автосервисе, как ей кажется, своего одноклассника. История страсти, которая стала иллюстрацией к новой песни "Лениниграда", оформлена в 10-минутный ролик, который больше похож на короткометражный фильм.

Сам лидер коллектива Сергей Шнуров объяснил основной посыл "Экстаза", как историю о столкновение двух Россий.

"Экстаз" в качестве режиссера сняла Анна Памас, которая уже неоднократно успешно экранизировала песни "Ленинграда". Именно она снимала легендарный "Экспонат", а также видео под песни "ЗОЖ" и "В Питере-пить". Кроме того, Пармас известна тем, что является постоянным соавтором российской телеведущей и сценариста Авдотьи Смирновой. Она выступала соавтором сценария в картинах "Два дня" и "Кококо", которые были отмечены призами на кинофестивалях "Ника" и "Золотой орел".