﻿﻿ В университете Беркли прочитают курс языков из "Игры престолов". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В университете Беркли прочитают курс языков из "Игры престолов"

28.04.2017 10:32 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Калифорнийский университет в Беркли предложил пройти шестинедельный летний курс искусственных языков, использующихся в телесериале «Игра престолов» — дотракийского и валирийского.


Изображение: casaharington.tumblr.com

Действие сериала, снятого по мотивам серии фантастических романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», происходит в воображаемом мире, в чем-то пересекающемся с историческим Средневековьем.

В книжной саге упоминались оба языка, однако Мартин не приводил примеров их лексики и фонетики. Для сериала языки разработал лингвист Дэвид Питерсон, выпускник Беркли.

Полное название курса, который будут читать в университете, звучит так: «Лингвистика „Игры престолов“ и искусство изобретения языков».

Согласно публикации в университетской газете Berkeley News, студенты в ходе курса сосредоточаться на филологии и деталях создания языков, а не на мире фантазийного Вестероса.

Программа Питерсона станет первым курсом по дотракийскому языку, который будут читать студентом, но еще с октября 2014 года его можно было изучать по учебнику и обучающему онлайн-курсу, который выпустило издательство Living Language совместно с HBO.

Известно, что в дотракийском пять падежей существительных, строгий порядок слов и грамматически значимое разделение одушевленных и неодушевленных лексем.

Последний, восьмой сезон «Игры престолов» покажут в 2018 году. Премьера первой серии седьмого сезона «Игры престолов» намечена на 16 июля этого года.

В 2015 году сериал стал лауреатом 12 телепремий «Эмми» только за один сезон.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Калифорнийский университет в Беркли предложил пройти шестинедельный летний курс искусственных языков, использующихся в телесериале "Игра престолов" -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Новый клип "Ленинграда" в формате 18+ посмотрели около 2 млн человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика