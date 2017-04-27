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Британская сеть тренажерных залов ввела занятия для тех, кто просто хочет вздремнуть
28.04.2017 11:45 — Новости Культуры | Tut.by
Компания David Lloyd, которой принадлежит сеть спортзалов и бассейнов по всей Великобритании,
По словам создателей занятий, их курс предназначен для взрослых людей со «смертельной усталостью». Особо они акцентируются на родителях маленьких детей: идея ввести залы для сна возникла из-за исследования, согласно которому 25% родителей спят меньше пяти часов.
Тестовые занятия пройдут 28 и 29 апреля в одном из лондонских тренажерных залов сети. На основе их успешности в David Lloyd примут решение, вводить ли этот курс по всей Великобритании.
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Компания David Lloyd, которой принадлежит сеть спортзалов и бассейнов по всей Великобритании, запустила тестирование группового курса, в рамках которого уставшие люди...
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