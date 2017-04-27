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Британская сеть тренажерных залов ввела занятия для тех, кто просто хочет вздремнуть

28.04.2017 11:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Компания David Lloyd, которой принадлежит сеть спортзалов и бассейнов по всей Великобритании, запустила тестирование группового курса, в рамках которого уставшие люди могут поспать 45 минут в специально оборудованном помещении.

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Серию занятий назвали Napercise — производное от слов «Nap» (короткий сон) и «Exercise» (упражнение). Весь курс длится один час: до и после сна участники будут выполнять небольшую разминку на «снятие напряжения». Сотрудники David Lloyd пообещали предоставить маски для сна, одеяла и обеспечить «идеальной температурой».

По словам создателей занятий, их курс предназначен для взрослых людей со «смертельной усталостью». Особо они акцентируются на родителях маленьких детей: идея ввести залы для сна возникла из-за исследования, согласно которому 25% родителей спят меньше пяти часов.

Тестовые занятия пройдут 28 и 29 апреля в одном из лондонских тренажерных залов сети. На основе их успешности в David Lloyd примут решение, вводить ли этот курс по всей Великобритании.

 
 
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Компания David Lloyd, которой принадлежит сеть спортзалов и бассейнов по всей Великобритании, запустила тестирование группового курса, в рамках которого уставшие люди...

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