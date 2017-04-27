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Коты, ставшие звездами YouTube, катаются на скейте и эксплуатируют собак
28.04.2017 12:39 — Новости Культуры | Tut.by
Кошка по имени Диджа и ее брат Бумер — новые звезды YouTube. Число подписчиков их канала составляет около 175 тысяч, некоторые ролики посмотрели более 5 миллионов. Диджа и Бумер ведут насыщенную жизнь: катаются на скейтборде, повторяют движения за собаками и даже занимаются экстремальным спортом.
Сайт medialeaks.ru
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Автор ролика написал в комментарии: «Это на 100% против ее инстинктов, но кошка Диджа преодолевает рефлекс, который заставляет ее перевернуться в воздухе, чтобы приземлиться на все четыре лапы, как делают все коты. Она „верит“, что я поймаю ее, когда она упадет прямо на спину ко мне в руки. Вот это Вера!».
На канале Диджы можно найти и другие ролики. На этом видео Диджа ведет себя как собака.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.А в этом ролике ее брат Бумер катается на скейтборде.
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Тут можно увидеть игры Бумера.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.А этот ролик позволяет получить представление о том, что умеет Диджа. Например, использовать собак как личный транспорт.
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Кошка по имени Диджа и ее брат Бумер - новые звезды YouTube. Число подписчиков их канала составляет около 175 тысяч, некоторые ролики посмотрели более 5 миллионов. Диджа и...
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