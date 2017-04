Пользователи соцсетей покорены новым мемом с коварной птицей: она выглядит так, будто у нее на уме явно что-то нехорошее. Несложно догадаться, что фотография птицы может быть использована в различных ситуациях.

Фотография индоутки, обитающей в Южной Америке, понравилась многим западным блогерам, но вот имя этому мему пока не закрепилось. На данный момент одним из самых популярных названий стало sly bird — коварная птица. На сайте Know Your Meme также предлагаются варианты «коварная утка» и «флиртующий гусь».

This sly bird is my new favorite meme! pic.twitter.com/EZJKPT6axW

«Коварная птица — мой любимый новый мем!»