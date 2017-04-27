Пользователи соцсетей покорены новым мемом с коварной птицей: она выглядит так, будто у нее на уме явно что-то нехорошее. Несложно догадаться, что фотография птицы может быть использована в различных ситуациях.

Фотография индоутки, обитающей в Южной Америке, понравилась многим западным блогерам, но вот имя этому мему пока не закрепилось. На данный момент одним из самых популярных названий стало sly bird — коварная птица. На сайте Know Your Meme также предлагаются варианты «коварная утка» и «флиртующий гусь».

This sly bird is my new favorite meme! pic.twitter.com/EZJKPT6axW — Natalia11 (@Natalia11) 27 апреля 2017 г.

«Коварная птица — мой любимый новый мем!»

Пользователи с чувством юмора предложили следующие варианты подписи к фото: «Взгляд, когда ваш друг взял последний кусок пиццы», «когда берешь еду из „Макдоналдса“, чуть-чуть поешь картошку у каждого, а потом берешь заказ, который еще не трогал» и «когда слышишь, как брат или сестра врет маме, и теперь у тебя есть на них компромат».