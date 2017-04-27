﻿ "Флиртующий гусь" из Южной Америки, который что-то задумал, стал интернет-мемом. 21.by
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"Флиртующий гусь" из Южной Америки, который что-то задумал, стал интернет-мемом

28.04.2017 14:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пользователи соцсетей покорены новым мемом с коварной птицей: она выглядит так, будто у нее на уме явно что-то нехорошее. Несложно догадаться, что фотография птицы может быть использована в различных ситуациях.

Фотография индоутки, обитающей в Южной Америке, понравилась многим западным блогерам, но вот имя этому мему пока не закрепилось. На данный момент одним из самых популярных названий стало sly bird — коварная птица. На сайте Know Your Meme также предлагаются варианты «коварная утка» и «флиртующий гусь».

«Коварная птица — мой любимый новый мем!»

Пользователи с чувством юмора предложили следующие варианты подписи к фото: «Взгляд, когда ваш друг взял последний кусок пиццы», «когда берешь еду из „Макдоналдса“, чуть-чуть поешь картошку у каждого, а потом берешь заказ, который еще не трогал» и «когда слышишь, как брат или сестра врет маме, и теперь у тебя есть на них компромат».

 
 
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Пользователи соцсетей покорены новым мемом с коварной птицей: она выглядит так, будто у нее на уме явно что-то нехорошее. Несложно догадаться, что фотография птицы...

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