

Более 3 миллионов человек приняли участие в субботнике в стране на минувшей неделе. В этом числе почти 8 тысяч человек — представители Толочинщины.

Дружно и слаженно шли работы на всех объектах. Да, непогодь вторглась в планы и задумки, вынудила перенести отдельные виды из них на сухое, солнечное время, и они будут выполнены, пополнят череду мероприятий, добрых и важных для нашего настроения и комфортного проживания людей дел.

Но там, где можно было, толочинцы трудились, невзирая ни на дождь, ни на сменяющий его непродолжительный снег, доказывая в очередной раз, что для тех, кто работает, плохой погоды не существует.

Все, что происходило в этот день в парке “Юзефполье”, можно назвать генеральной уборкой. Уже при подходе к месту работ в различных уголках в этой поистине заповедной для города зеленой зоне всюду слышались голоса людей, стрекот бензопил, урчание тракторных моторов.

Несмотря на нависающие тучи, ураганный ветер, которому не смогли противостоять и были вывернуты с корнем две сосны в самой центральной части парка, приречье Друти посветлело и будто раздвинулось.

К старинным, сохраняющим черты классической планировки насаждениям сосны, ели, кленов и лип, добавилось более сотни молодых саженцев. В планах, которые будут реализовываться проведением здесь и последующих, районных, субботников, постепенное возвращение одному из старейших парков Беларуси притягательного облика, посещаемого с целью отдыха и оздоровления места жителями города и гостями. Об этом по ходу выполняемых работ на субботнике мы не преминули составить разговор с председателем райисполкома Егоровым С. В.







— Конечно, — заметил Сергей Валерьевич, — проведения одного субботника только даже для уборки территории парка мало. Необходимо, и это уже делается, в выполнении здесь намеченных работ участие многих организаций. А вообще он должен быть местом для отдыха людей. Здесь новый микрорайон, в перспективе будет построено еще несколько домов для молодых семей. Поэтому есть кому сюда приходить и надо, чтобы и детям, и пожилым людям были созданы для этого условия. Естественно, отдыхать там, где не убрано, не благоустроено, не совсем приятно. Надо признать, что парк в последнее время использовался не совсем по назначению. Поэтому и убираем сегодня то, что оставалось после такого “отдыха”. Впредь этого здесь не будет…

Рядом располагается детский сад. Детишки могут быть выведены сюда не только для прогулок, но и для ознакомления с белорусской природой, смешанным лесом, породами деревьев, растениями.







Можно присесть на скамейках, за столиками, они уже установлены в самых примечательных уголках парка, провести занятие, воспитательное мероприятие. На его территории есть все необходимое, располагающее к этому, — река, русло, пойма, различные древесные группы и чередующиеся с ними поляны.

Есть о чем рассказать и по истории создания самого парка, и истории района в различные его эпохи, включая такую ее героическую страницу, как период борьбы с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Центральной частью композиции парка является братская могила советских воинов и партизан. В 1960 году здесь был установлен памятник.

— Первым праздником, — продолжил Сергей Валерьевич, — может стать день Ивана Купалы в этом живописном месте. Какую воду имеем, такую и будем использовать как атрибут праздника. Главное, что парком надо заниматься. Пока находимся на первом этапе работ. Свой вклад внесли индивидуальные предприниматели города, района, уже установлены малые архитектурные формы — скамейки и столики. Можно присесть, отдохнуть, повести разговор, почитать и т. д. Лесхоз занимается изготовлением беседок, и они тоже займут свое определенное место. Будет 3-4 беседки. Чтобы и от дождя можно было укрыться, от непогоды, а в жаркий день посидеть в прохладе. Впереди, как запланировано, ремонт памятника, на эти цели выделены средства.

Парк находится в черте города, и он должен быть благоустроен, отвечать своему предназначению — быть местом для повседневного отдыха и проведения отдельных массовых мероприятий, праздников. Подъезд для этого имеется хороший, можно будет сделать и стоянку для транспорта. Конечно, все будет делаться минимальными затратами, но чистота, порядок здесь будут…

Работы по удалению аварийных деревьев, подрезке кроны провело жилищно-коммунальное предприятие. Молодые деревца высадили работники лесхоза, свои объемы выполнят мелиораторы, будут почищены криницы, убран кустарник на правом берегу Друти.

Субботник тоже сделал свой вклад в доброе будущее старинного парка. Здесь уже приятнее находиться, приятнее пройти по его дорожкам. И каждый год, как намечается, это природное царство будет становиться краше через усилия людей, целых коллективов. Свою собственную инициативу по развитию парка может проявить каждый житель района — предложить для этого некую свою изюминку.

Немаловажно, что начаты работы по прилегающей к парку территории, некогда застроенной сараями. Многие из хозпостроек пришли в негодность, стали рассадниками мусора, свалок, различных отходов. На субботнике по их уборке трудились коммунальщики и работники РОЧС.

Оперативно коллективом элеватора была убрана свалка по улице Заслонова.







И в целом с участием работников лесхоза, ДРСУ-147, ДСУ-63, железнодорожной станции Толочин была проведена фронтальная уборка аварийных деревьев, кустарника по этой улице. 68 человек было задействовано только на данном объекте.

Работы по уборке ранее снесенных стен складских помещений проводило райпо.

Работниками ДЭУ-8 вдоль автодороги Р19 было высажено 50 саженцев липы и березы в микрорайоне улицы Тракторной и ПМС.

Посредством субботников выполняются не только общественно значимые виды работ, но происходит трудовое объединение людей, наша человеческая, душевная спайка.

Все-таки традиции в хорошем смысле этого понятия нам служат, несут свой заряд энергии, физического и духовного здоровья.

Без прикрас, по словам и отзывам участников апрельского субботника, они получили удовлетворение от сделанного в родном городе и населенных пунктах района. Общий вклад в хорошие начинания, работа толокой всегда приносит свои зримые плоды. Они нужны всем, каждому из нас. В этом, как видится, и кроется секрет организованной, дружной и результативной работы на субботнике.

Виктор БИРЮКОВ.

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