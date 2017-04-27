

В минувшее воскресенье в Толочине состоялась весенняя ярмарка-продажа.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались саженцы плодовых деревьев из питомников Березинского и Минского районов. Семенным и продовольственным картофелем, соками собственного производства торговал Толочинский консервный завод, комбикормом, отрубями, фруктами — элеватор. Витебскими ремесленниками был представлен широкий ассортимент изделий из лозы, соломки, дерева, вязаные изделия. Толочинское райпо предложило куличи к Радунице, торты и другие кондитерские изделия, а также хозяйственные товары.

Территориальный центр социального обслуживания населения представил сувениры и мягкие игрушки, изготовленные детьми с ограниченными возможностями.

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