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На ярмарке в Толочине спросом пользовались саженцы
28.04.2017 14:09 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Наибольшим спросом у покупателей пользовались саженцы плодовых деревьев из питомников Березинского и Минского районов. Семенным и продовольственным картофелем, соками собственного производства торговал Толочинский консервный завод, комбикормом, отрубями, фруктами — элеватор. Витебскими ремесленниками был представлен широкий ассортимент изделий из лозы, соломки, дерева, вязаные изделия. Толочинское райпо предложило куличи к Радунице, торты и другие кондитерские изделия, а также хозяйственные товары.
Территориальный центр социального обслуживания населения представил сувениры и мягкие игрушки, изготовленные детьми с ограниченными возможностями.
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В минувшее воскресенье в Толочине состоялась весенняя ярмарка-продажа. Наибольшим спросом у покупателей пользовались саженцы плодовых деревьев из питомников...
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