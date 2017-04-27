

Сотрудники Толочинского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь приняли участие в акции «Неделя леса-2017». В ее рамках следователи в питомнике Толочинского лесничества произвели работы по закладке ели на площади 0,03 гектара.

Хочется еще раз обратиться к жителям и гостям района. Лес — наше богатство, и при его посещении необходимо соблюдать правила безопасности, не допускать своими неосторожными действиями причинения ему вреда. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя разводить огонь на подстилках из мха и лишайника, рядом с сухой травой и кустарниками, под кронами деревьев. Место вокруг костра необходимо очистить от мусора и легковоспламеняющихся материалов. С помощью лопаты, топора или другого подручного инструмента новое кострище окапывают на расстояние 50 см и обкладывают камнями.

Никогда не оставляйте костер без присмотра, а покидая место отдыха, убедитесь, что он потушен. Для этого тщательно залейте костер водой, затем разворошите угли, снова залейте и после этого убедитесь, что все угли и головешки действительно затухли. С собой из леса всегда уносите стекло и мусор, промасленную или пропитанную горючими веществами ветошь.

Немало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу незатушенные спички и окурки. При посещении леса следует отказаться от курения. Но если закурил, необходимо знать, что это опасно. Поэтому лучше курить на участках, пригодных для разведения костров. Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность машинального отбрасывания в сторону горящей спички или окурка, и как результат — пожар, о котором его виновник может и не подозревать.

Также одной из главных проблем весенне-летнего пожароопасного периода является ежегодное выжигание сухой растительности. Пока не войдет в силу молодая трава, сухостой в лесах, на полях и торфяниках — идеальная среда для развития пожара, способного вспыхнуть даже от небольшой искры. А при незначительном ветре огонь за короткое время охватывает огромные территории.

Но от палов страдает не только природа. Очень часто домовладельцами производится выжигание сухой растительности, разводятся костры и сжигается мусор на территориях, прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам, что в отдельных случаях приводит к пожарам, на которых уничтожаются надворные постройки и дома, гибнут люди.

Дисциплинированность, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил будут гарантией сбережения природы от пожаров и вашей личной безопасности.

Антон ВАЛЕВИЧ,

старший следователь Толочинского РОСК.

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