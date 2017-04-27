Эдуард Ханок с 26 апреля 2017 года запретил использовать музыку пяти своих песен («Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай», «Вы шумiце, бярозы») до решения спорных вопросов. Соответствующее письмо он отправил в Министерство культуры, на основные теле- и радиоканалы Беларуси. Об этом TUT.BY рассказал сам композитор.



Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Свою позицию известный композитор объяснил неуважением к его личности и нарушениями авторских прав.

В качестве примера Эдуард Ханок рассказал о вечере памяти Александра Тихановича, который прошел после его смерти во Дворце Республики. «Со сцены говорили, что Александр Тиханович написал замечательные песни. А ни одного автора [музыки, то есть композитора. — Прим. TUT.BY] не подняли, не сказали о них ни одного слова, — возмущается Ханок. — Все [композиторы] сидели, как бедные родственники. Со времени похорон Тихановича ни одна белорусская газета не упомянула имена авторов песен».

По мнению Ханка, его оппоненты пришли на эстраду, когда он был уже известным композитором, и во многом стали известными благодаря его творчеству, но при этом никогда не сказали ему спасибо. «Происходит присвоение авторства де-факто, когда фамилия формально остается за вами, но ее не объявляют или игнорируют вас на мероприятиях с участием телевидения. Создается впечатление, что песню написал не Эдуард Ханок, а Александр Тиханович», — возмущается Ханок.

Вторая претензия композитора связана с нарушением авторского права. «Разумеется, в советское время для исполнения песен документов не требовалось. Но в 2011 году вышел закон об авторских правах, где четко прописано, как заключить возмездный и безвозмездный договоры», — говорит Ханок.

— Но ведь за исполнение песен, которые поют Анатолий Ярмоленко и Ядвига Поплавская, вам платят авторские? — уточнил TUT.BY.

«У нас возникла путаница, — парировал Ханок. — Авторские не имеют никакого отношения к покупке произведения. Для этого существует возмездный или безвозмездный договор. К примеру, сначала вы покупаете машину, а потом ездите на ней и делаете за это какие-то отчисления. Брать машину и зарабатывать на ней деньги незаконно — ведь машина не ваша. Когда певец Витас захотел петь мою популярную песню „Потолок ледяной“, мы заключили с ним возмездный договор, где была прописана определенная формальная сумма, а теперь он платит мне отчисления. Если вы поете без договора, то вы нарушаете закон».

По словам Эдуарда Ханка, в настоящее время он готов заключить с Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской досудебное соглашение: «Если они заключают договор, то все остальные претензии снимаются». Если договор заключен не будет, Ханок собирается подать в суд «в связи с защитой чести, достоинства и деловой репутации».

Как утверждается в документе, который TUT.BY зачитала Ядвига Поплавская, «цель иска — создать прецедент для попытки оздоровления отношений между авторами и исполнителями».



Анатолий Ярмоленко. Фото с сайта gorodgomel.by

С каждым из двух оппонентов у композитора сложились свои отношения. «С Анатолием Ярмоленко у меня был разговор, — говорит Эдуард Ханок. — Я написал ему письмо- предупреждение, срок которого истек 22 апреля. На связь он не выходит. Значит, он решил не заключать договор. Поэтому я буду готовить материалы в суд».

В разговоре с TUT.BY Ярмоленко не захотел комментировать ситуацию. «Не хочу себе портить настроение и давать комментарии на эту тему, — сказал певец. — Пусть вам все расскажет Ханок. Мне это неприятно, извините».

Также Ханок побеседовал и с Ядвигой Поплавской. По словам композитора, он посмотрит, как певица отреагируют на документ о запрещении. «Если Поплавская будет молчать, то я пошлю ей письмо, чтобы до суда урегулировать конфликт. Если она не захочет заключать договор, в июне буду подавать в суд».

Для Ядвиги Поплавской решение Ханка стало потрясением. «Это настолько несправедливо. Я до сих пор в шоке, это не по-человечески», — говорит певица. Она совершенно не согласна с тем, что она и ее супруг относились к Ханку с неуважением. Якобы композитор сказал ей, что просмотрел весь видеоматериал, связанный с Тихановичем и Поплавской, все программы и передачи. И ни разу не слышал, чтобы была названа его фамилия. А самого Ханка ни разу не приглашали на авторские концерты звездной пары. «Но наших авторских концертов в последнее время было всего два, — недоумевает Поплавская. — Да, там Ханка не было. Не было его и на авторских концертах других композиторов. Но не было ни одного нашего сольного концерта, где бы не прозвучала фамилия Ханка». «У мяне мову замыкае, — переходит на белорусский язык певица и плачет. — Я заикаюсь, не знаю, что сказать. Мы всегда относились к нему с любовью и благодарностью. И он к нам тоже». Что касается вечера памяти Александра Тихановича, то Ядвига Поплавская признаётся: тогда она ходила, как тень и сомнамбула. А формат вечера не совсем соответствовал тому, чтобы называть фамилию композитора.

«Да, Эдуард Ханок — автор музыки тех песен, которые мы исполняли, — не спорит Поплавская. — Может, кто-то спел бы его песни лучше, кто-то хуже. Но та эмоция и та харизма, которая исходила от нас, попала в сердца людей». Она добавляет, что певцы также участвовали в создании песен. Например, сама Ядвига Константиновна создала аранжировку к песне «Я у бабушки живу», Александр Тиханович — аранжировку к песне «Завіруха».



Эдуард Ханок. Фото: minsknews.by

Поговорить о заключении договора Эдуард Ханок пришел к Ядвиге Поплавской практически сразу, как только истекли сорок дней со смерти ее мужа. Певица до сих пор не понимает, почему ее оппонент выбрал для объяснения такое неудачное время.

По словам Поплавской, композитор попросил у нее за использование песен 25 тысяч долларов. «Не хочу возвращаться к этой теме, но скажу. У нас было трудное материальное положение, — признаётся Поплавская. — Очень дорого стоили лекарства для Саши (Александра Тихановича. — Прим. TUT.BY). Мы были вынуждены работать, брать в долг, еле ползали, чтобы заработать. Других средств у нас не было». По словам Ядвиги Константиновны, платить у нее нет возможности.

«Если Ханок не хочет, чтобы я пела эти песни, — не надо, — говорит наша собеседница и добавляет: — Толя (Анатолий Ярмоленко. — Прим. TUT.BY) крепкий парень, а я осталась одна, меня некому защитить».

Что касается Эдуарда Ханка, то композитор собирается продолжить борьбу: «Теперь я буду писать письма в концертные организации, в том числе в Россию и Украину. Не жалко ли, что мои песни не будут звучать? Я ничего не теряю. Я много езжу по различным фестивалям, сижу в жюри. Мне не нужно, чтобы мои песни звучали по телевидению. Их все знают и так».