Необычная выставка открылась 14 апреля. Это авторский проект представителя Центра культуры и спорта Японии «Дзэнрин канкэй» («Добрососедство») в странах СНГ, исследователя японской культуры Владислава Фомина-Асака (на снимке).





В экспозиции представлены экспонаты из его частной коллекции, привезенные из Японии, Папуа-Новой Гвинеи, Гватемалы и Шри-Ланки. В выставочном зале зрители могут увидеть фантастическую интерпретацию одной из «Атлантид», которая открыта в 1986 году в Японском море — подводный город Йонагуни. Его возраст не менее десяти тысяч лет. Все экспонаты обработаны специальными смесями красок — это придает им красочное мерцание.

Приятный сюрприз ожидает всех тех, кто подвержен различным респираторным заболеваниям (ОРЗ, ангина, грипп). Дело в том, что световые лампы, установленные для подсветки экспонатов, работают в целебном, убивающем все болезнетворные микробы, ультрафиолетовом диапазоне.

Любопытно будет понаблюдать за поведением тройки настоящих японских карпов-самураев, бережно помещенных в аквариум, над которым парит рыба-еж (фугу) и огромный люминесцирующий меч великана. В зале можно увидеть древний «мобильник» папуасов, маски из Гватемалы, слонов из розового и железного дерева и многое другое. Во время просмотра экспонатов сотрудники музея расскажут множество интересных и занимательных фактов.

В дополнение в выставочном зале, кроме аквариума с электронными рыбами-роботами, работает видеозал с красочными программами. Также организаторы предоставили незабываемую возможность проявить себя в жанре светописи (рисунки светом).

Стоит отметить, что, благодаря разнообразию предметов, путешествие в неповторимый и увлекательный мир легендарной Атлантиды станет полезным и приятным отдыхом для копылян любого возраста. Приходите и насладитесь волшебным световым путешествием в царстве теней.

Выставка продлится по 21 мая.

Павел ШЕИН

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