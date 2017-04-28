Макака по кличке Дядюшка Жиртрест разъелась благодаря туристам в Таиланде. Посетители плавучего рынка в Бангкоке кормили животное дынями, молочными коктейлями, сладкой кукурузой и лапшой. Результат — огромный живот, который Дядюшка Жиртрест волочит по земле. Сейчас зоозащитники отправили ее в специальный лагерь для сбрасывания веса.



Фото: medialeaks.ru

Обеспокоенные весом макаки местные жители связались с правозащитниками на этой неделе. Когда они нашли Дядюшку Жиртреста, животное весило 15 килограммов, хотя норма для этого вида обезьян — 8 килограммов. Дядюшку немедленно отправили в специальный обезьяний лагерь для сбрасывания веса.

Тем не менее, 28 апреля тайская организация по охране приматов Monkey Lovers заявила, что Дядюшка Жиртрест не болен — просто он страдает от избытка веса. Теперь зоозащитники хотят, чтобы макака вернулась к своим друзьям, пишет Daily Mail.

Как говорит представитель организации Кавиноат Монгхольтечапхат, «Дядюшке Жиртресту нравится есть, а на рынке всегда есть много посетителей и туристов, которые кормят его целый день. Кроме того, Дядюшка играл важную роль в стае обезьян, которая живет возле рынка в районе Бан Хун Тхиан. Он лидер у молодых обезьян и учит их важным вещам. Например, как выживать».

Сейчас зоозащитники отправили макаку в центр спасения диких животных Накхон Найок, где он получает всю необходимую медицинскую помощь и уход. В Центре пухляка посадят на строгую диету. Кроме того, его заставят много двигаться — все, чтобы Дядюшка Жиртрест сбросил вес.