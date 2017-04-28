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Три часа бесплатных катаний и прошлогодние цены. Карусели в Могилеве откроют сезон 1 мая

29.04.2017 15:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Парк аттракционов в Могилеве откроет сезон 1 мая. Дети в этот день смогут покататься на каруселях бесплатно.


Аттракционы в парке остались прежними, как и цены, отметили в организации. Самые дешевые детские билеты — на «Солнышко», «Детскую карусель», «Березку» — 1,3 рубля. Самые дорогие — на аттракцион «Тигр» и «7D» — 3 рубля. Взрослый билет на них обойдется в 3,5 рубля. Самые дешевые карусели для взрослых — «Березка» за 1,6 рубля и «Цепочная карусель» за 1,9 рубля.

Благодаря профсоюзам Могилевской области дети смогут прокатиться на каруселях «Вальс», «Трамплин» (батут) и «Веселые горки» бесплатно с 12.00 до 15.00. Такую благотворительную акцию проводят каждый год и особенное внимание уделяют воспитанникам социальных приютов, интернатов, детям-инвалидам и детям из многодетных и приемных семей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Дети смогут прокатиться на каруселях "Вальс", "Трамплин" (батут) и "Веселые горки" бесплатно с 12.00 до 15.00.

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