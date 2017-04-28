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Сады цветут! Весна в фотографиях пользователей Instagram

29.04.2017 15:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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Весна потихоньку набирает обороты. Минчанам, возможно, в это трудно поверить, но по юго-востоку республики и вовсе по-летнему тепло. TUT.BY предлагает вам полюбоваться цветением деревьев и кустарников, которое запечатлели пользователи Instagram.

 

Публикация от @yashalis Апр 28 2017 в 9:09 PDT

 

Публикация от Maria (@skalolazka123) Апр 28 2017 в 10:07 PDT

 
 
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Весна потихоньку набирает обороты.

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