

Для Натальи Владимировны Романкевич, руководителя хореографического коллектива “Радуга” при районном Центре культуры и народного творчества, танец — это не только профессиональное занятие, но и часть жизни.

Танцевать девочка начала с детства. А вот в хореографию пришла случайно. Когда Наташа училась во втором классе, Наталья Ивашнева набирала ребят для обучения танцевальному мастерству. В класс к хореографу привел девочку буквально за руку ее двоюродный брат. Так вот в жизни Наташи и появилось это занятие.

А потом пришло время выбирать профессию. Она твердо решила, что будет хореографом, подала документы в Могилевское училище культуры на специальность руководитель детского хореографического коллектива.

Получив диплом об окончании училища, по распределению направилась в Осиповичскую детскую школу искусств. Через четыре года вернулась домой в Толочинский район. И вот уже на протяжении двенадцати лет она занимается своей любимой работой, каждый день спешит в районный Центр культуры и народного творчества к своим воспитанникам из хореографического коллектива “Радуга”. В нем занимаются дети трех возрастных групп — младшей (6-7 лет), средней (7 — 12 лет) и старшей (12 — 14 лет), а всего это 45 девочек и мальчиков. Среди ее учеников есть и самая младшая подготовительная группа “Кнопочки”, где занимаются дети от 5 лет. К каждому из них хореограф смогла найти свой подход.

Благодаря мастерству и педагогическим способностям этой хрупкой, влюбленной в свое дело женщины в коллективе царит именно творческая атмосфера. Конечно, не все дети, которые занимаются хореографией, станут профессиональными танцорами. Тем не менее, им нравится этим заниматься, они получают необходимое развитие.

—Работать с детьми для меня одно удовольствие, — делится Наталья Владимировна. — Основной упор делаю на такое направление, как детский эстрадный танец. Изучаем и основные элементы классического, народно-сценического, историко-бытового танца, занимаемся партерной гимнастикой…

За время работы с юными танцорами Наталья разработала множество танцев. Каждую идею приходится реализовывать, наполнять задуманное движениями, перекладывать его на хореографический язык, а затем на уроках отшлифовывать танец. Сейчас три новых номера, которые ранее нигде не демонстрировались (“Вечный двигатель”, “Непоседы”, “Хорошее настроение”) готовятся к показу на предстоящих фестивале танца “Хрустальный башмачок” и проекте “Звездное лето”.

Чтобы выступления были зрелищными, к каждому номеру подбираются и изготавливаются костюмы. Помогают в этом родители учеников, районный Центр культуры и народного творчества. Совместные старания вознаграждаются успехами ее учеников — дипломами за участие в фестивале танца “Хрустальный башмачок”, вторым местом в номинации “хореография” на проекте “Звездное лето”…

В том, что делом своей жизни Наталья избрала хореографию, за годы учебы и работы она не пожалела ни разу. Всеми секретами хореографического мастерства она с удовольствием делится с другими, в том числе и со своей дочерью. Она любит танец, она его понимает, она учит этому искусству других.

Юлия КАПРАНОВА.

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