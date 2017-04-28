

12 лет назад в нашем городе на месте полуразрушенного здания столовой райсельхозтехники появилось данное торговое предприятие. Многие, если не большинство, не верили в успех его деятельности, в его хорошее будущее. Мотивировали тем, что находится не в центре города, и это уже неудобства для людей, а на его окраине. Но время опровергло такое устоявшееся мнение. Более того, торговое подворье заработало себе репутацию стабильно действующего, с высокой культурой обслуживания покупателей предприятия.







Директор его Илья Ильич Черник зарекомендовал себя гибким и умелым менеджером, кому одинаково близки и понятны интересы как покупателей, так и продавцов.

В последнее время на арендуемых площадях здесь открылись магазины “Петруха”, “Мегастеп” и “Домовенок”, фотосалон и несколько ранее — “Детский центр”, в котором на платной основе, но очень доступной для молодых семей, ведется обучение детишек английскому языку, подготовка малышей к школе и по исправлению дефектов речи работает логопед.

ПРОДУКЦИЯ, ВОСТРЕБОВАННАЯ ПО КАЧЕСТВУ И ЦЕНЕ

От сельскохозяйственного комплекса “Заднепровский” Могилевской области в ТЦ открыт магазин “Петруха”. Торговая площадь его достаточно немалая — 50 метров квадратных. Продукция в полном ассортименте поставляется от производителя ежедневно, к открытию магазина. Поэтому нет опасения, что купишь что-то не совсем свежее.







— Есть все, что требуется к столу, — говорит продавец Ольга Скрупская, — охлажденные куры, натуральные полуфабрикаты, или разделка, — филе, бедро, грудка, голень, крыло, до десятка наименований колбасных изделий, колбасы вареные, копченые, сыро-вяленые, шпик, паштет…

Что и неудивительно. Предприятие производит продукцию и само ее поставляет. Имеют две свои птицефабрики — под Могилевом и в Смолевичах, комбикормовый завод под Витебском и цех готовой продукции в Смолевичах. Каждые две недели производитель делает скидки на свою продукцию.

Поэтому она не только качественная, натуральная, является основой здорового питания, но и доступна по цене. Вместе взятыми всеми параметрами торговая марка “Петруха” стала узнаваема и в г. Толочине. Магазин в “Друцком подорье” активно посещается. Первый месяц его работы показал, что продукция данной торговой марки пользуется у толочинских покупателей неизменным спросом.

“МЕГАСТЕП” ПРИШЕЛ В ТОЛОЧИН

В нашем городе он открыл счет десятому фирменному предприятию. Разместился на торговых площадях (70 метров квадратных) “Друцкого подворья”. Это свидетельство того, что сеть набирающих известность в стране магазинов развивается.







Покупателей на первом этаже торгового центра, вместе с обаятельными и профессионалами в своем деле продавцами Яной Лагойской и Мариной Макаревич ждет и повседневная, и спортивная, выходная и домашняя обувь таких известных производителей, как “Марко”, “Сивельга”, “Отико”, “Луч”, “Неман” и т. д.

— Такого магазина, — уверенно замечает Илья Черник, — в Толочине еще не было. С первых шагов его работы (первые еще дни) вижу, что он успешен и у него хорошие перспективы. Модельный ряд выделяется разнообразием фасонов, размеров, цветов.

— Покупатель, — добавляет Марина Макаревич, — к нам идет. Есть из чего выбирать и цены не высоки. С удовлетворением могу заметить, что у нас выдерживаются все акции предприятия “Марко”. То, что предоставляет производитель своим фирменным магазинам, предоставляется и нам. Есть у нас и непосредственно свое преимущество — предоставляем беспроцентную рассрочку платежа на три месяца и только по предъявлению паспорта, не требуется никаких справок и поручителей. Оформляется рассрочка в течение каких-то пяти минут. Обувь в большинстве своем кожаная. Есть модели для молодежи, современные, чего раньше в нашем городе было не найти. Не только на демисезонную, но и на сезонную обувь сохраняются скидки, чего в других магазинах не бывает, в том числе и на самые новые, современные модели — 20 процентов…

На прилавке мы увидели такие модели стоимостью 130 рублей (что весьма недешево). Но с учетом скидки на 30 процентов, скидки от производителя, от розничной цены, пара хорошей, удобной обуви обходится в 91 рубль. Так гибко, дальновидно действует фирма “Марко”. Правда, это на модели уходящего сезона. На летний ассортимент обуви подобные скидки пойдут осенью, и приобретение летней обуви идет еще слабо. Возможно, покупатель к ней только присматривается и осторожничает.

Везде на полках можно увидеть полный размерный ряд. Есть банкетки, чтобы не спеша присесть, примерить, выбрать то, что тебе по душе. Все это в полной мере предоставляет своим покупателям удобный по размещению товара, его доступности магазин в Толочине “Мегастеп”.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ КОМФОРТНОГО БЫТА

Пусть и на небольших площадях размещается магазин хозяйственных товаров “Домовенок”, но все необходимое для нашего комфортного быта здесь есть.

— Главное, — говорит продавец Оксана Кривицкая, — знать, что нужно в определенный момент покупателям и иметь возможность предоставить необходимый товар. С началом сезона хорошо были продаваемы инкубаторы для искусственного выведения молодняка птицы, аппараты для дистилляции воды. В наличии качественное и недорогое постельное белье, инвентарь для сада и огорода с учетом сезона. Если чего-то нет, то принимаем заказы и быстро исполняем их.

Сюда идут люди, практически никто не уходит без покупок, а это уже свидетельство того, что такой магазин нужен. Причем данное мнение подкрепляется и идущими от покупателя хорошими, даже лестными отзывами.

Здесь умело общаются с покупателем, предоставляют полную информацию о проводимых акциях по снижению цен, гибким скидкам.

Уже в очередной завоз полки товаров пополнятся маслобойками, соковыжималками, кухонными комбайнами.

Магазин открыт всего неделю назад, поэтому полки прирастают товаром буквально каждый день.

ЗДЕСЬ ДАРЯТ НАСТРОЕНИЕ НА КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ

Хозяйка салона “Фотовик” Виктория Ковалева о направлениях и видах его деятельности рассказывает с нескрываемым восторгом:

— Оказываем такие услуги, как изготовление срочного, за пять минут, фото на документы, производим печатание фотографий, ламинирование, а также услуги по сканированию, ксерокопированию, по печати на кружках, майках, брелочках с госномером на автомобиль. Коврики, магниты, другая сувенирная продукция — все это можно сделать с фотографиями. Проводим выездные фотосессии, делаем выпускные альбомы для детских садиков и школ, свадебные съемки, съемки семейных торжеств. Сегодня заказ размещается — завтра он уже будет готов. Через пару недель будем принимать заказы на печать на холсте…

Раньше, чтобы делать подобное, приходилось добираться в Оршу, Витебск, Могилев, Минск. Теперь все это можно в качестве услуги получить на месте. Удобно и время работы фотосалона — каждый день, кроме воскресенья, с 9 до 16 часов.

Как видим, Виктория по душе нашла себе занятие, а само это важное для человека дело нашло в ней настоящего мастера, профессионала, без преувеличения, творческую натуру.

ТЦ “Друцкое подворье” постоянно чем-то приятно радует. Секретом его притягательности прежде всего работающие здесь люди — знающие, умеющие, с любовью относящиеся к своему делу и родному городу.

Виктор БИРЮКОВ.

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