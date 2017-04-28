

Свой трудовой путь заместитель начальника филиала ДСУ-63 ОАО СМТ №8 Игорь Федорович Носович начал со сборщика аппаратуры на Витебском телевизионном заводе. Работу совмещал с учебой в Витебском радиотехническом училище. Отслужил в армии, вернулся домой, в Толочин. Работал водителем первого секретаря райкома партии, потом — председателя райисполкома. Трудовую биографию продолжил на нефтебазе также в качестве водителя.

Следующим этапом стало серьезное продолжение учебы. После окончания Белорусской сельскохозяйственной академии работал в должности механика на нефтебазе.

Когда в 1999 году в Толочине начало свою деятельность ДСУ-63, через три года Игорь Федорович устроился сюда инженером по комплектации. Занимался важным для предприятия делом — обеспечением объектов дорожного строительства всеми необходимыми материалами и оборудованием. В 2009 году был переведен на должность заместителя начальника филиала.

В его ведении находится решение производственных, социально-бытовых, идеологических вопросов. Поэтому он всегда в центре событий на предприятии, в коллективе.

Рабочий день Игоря Федоровича начинается в семь пятнадцать в кабинете начальника предприятия с обширной планерки, в ходе которой руководство по видео связывается с каждым объектом, обсуждаются рабочие моменты. Отдав распоряжения подчиненным, заместитель начальника в течение дня контролирует их выполнение, посещает строительные объекты, нередко проводит там по несколько дней.

На сегодняшний день ДСУ-63 — известное предприятие в Беларуси, которое занимается строительством дорог республиканского значения. Сейчас оно ведет строительство участка дороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша, на отрезке Р58 Минск — Калачи — Мядель. Планируется получить объемы работ по подготовке к областному фестивалю-ярмарке тружеников села “Дожинки-2017″ в Дубровно. Кроме того, Игорь Федорович курирует проведение работ по благоустройству и наведению порядка на закрепленных гражданских кладбищах и воинских захоронениях, в населенных пунктах района.

Дорожные объекты находятся вдалеке от основного места жительства работников. Под непосредственным руководством Игоря Федоровича организуется подготовительная работа для строительства, создаются необходимые бытовые условия для рабочих. Живут дорожники в отапливаемых помещениях, есть своя столовая, санузлы, душевые кабины. Возведение общежития для молодых семей и заселение также прошло через его руки. Для каждого человека, считает Игорь Федорович, важным является не только обеспечение рабочим местом, но и живое участие в решении социально-бытовых проблем.

Его стиль руководства — это организованность, требовательность, понимание. За трудовые заслуги Игорь Федорович награжден грамотами Министерства Республики Беларусь, нагрудным знаком “Ганаровы дарожнік” второй степени. В прошлом году его имя было занесено на районную Доску почета.

Высокий рабочий ритм не мешает Игорю Федоровичу уделять внимание семье — жене и двум дочерям. Он всегда в курсе школьных дел младшей Анастасии, десятиклассницы. Со старшей, Екатериной, отец общается и по долгу службы — вот уже два года как она работает мастером на транспортном участке в ДСУ-63. Родные всячески поддерживают главу семьи, с пониманием относятся к его плотному графику работы.

В коллективе дорожников гордятся своими спортивными и иными достижениями. И здесь тоже не обходится без личного вклада Игоря Федоровича. По итогам шестой спартакиады среди предприятий треста толочинцы заняли второе место. Первая спартакиада и вовсе проходила на базе нашего района. Работники предприятия также постоянные участники смотров художественной самодеятельности среди предприятий и организаций района.

Елена СЕРЕДА.

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