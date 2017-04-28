

27 лет насчитывает механизаторский стаж Владимира Ивановича Лепковича из ОАО “Друцк-Агро”. В нынешнюю весну опытный, умело организующий свой труд механизатор на тракторе МТЗ-1521 с посевным агрегатом “Лемкен” ведет сев зерновых и рапса. При норме 10 гектаров за световой день засевает до 20 гектаров.

— Сдерживают, — с сожалением замечает Владимир Иванович, — устоявшиеся ночные морозы. На подготовленной к посеву почве образуется твердая корка, которая не дает как требуется заглубиться сошникам. Они в таком случае скользят по поверхности, зерно не заделывается в почву. Поэтому выходим в поле, когда уже прогреется земля и можно не опасаться за качество выполняемой работы…

Подобное, и это понимают не только в “Друцк-Агро”, недопустимо. Непозволительно, думая про будущий урожай, какое бы то ни было игнорирование или отступление от технологии сева. Но чтобы выходить на дневное задание, друцкие механизаторы работы в поле ведут весь световой день.

Не остается без внимания хлеборобов и ведущих контроль за их работой специалистов хозяйства и райсельхозпрода распашка земли по краям поля, норма высева семян на гектар земли, подготовка почвы. Замечание, которое было сделано предприятию на совещании по вопросам сева в районе и которое касалось обработки почвы в одном направлении, принято к сведению и устранено.

— В последние дни, — добавил Владимир Лепкович, — у нас претензий к качеству обработки пахоты нет, но время, пока шла, да и еще идет, доводка агрегатов, было потеряно.

Именно за это, самое важное на сегодняшний день для работ в поле, и болит на душе у думающих, знающих цену каждому весеннему дню механизаторов. Лично об этом Владимир Иванович не любит много говорить. Сдержан и скуп на каждое слово. Говорит делом — добросовестной, с переживанием за все, работой в поле.

Виктор БИРЮКОВ.

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