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Макса Коржа обокрали в Майами

29.04.2017 16:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Популярный певец Макс Корж, который отправился с выступлениями в США, стал жертвой кражи. Неизвестные похитили у исполнителя гитару, зарядное устройство и деньги. Об этом Корж сообщил в своем инстаграме.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

После концерта певец вместе со знакомыми пошел на местный пляж. В какой-то момент приятели решили сфотографироваться у домика спасателей, оставив вещи рядом. Их длительную фотосессию прервал мужчина, который увидел, как два неизвестных человека унесли гитару Коржа.

Вернувшись к своим вещам, певец обнаружил отсутствие пауэрбанка и всех денег. Компания немедленно отправилась на поиски, опрашивая всех встречных. Но за несколько часов так ничего и не нашли.

Впрочем, Макс Корж все равно настроен оптимистически. «Но ничего страшного, ведь это просто наш фильм, и он только начинается». — написал он в инстаграме и добавил, что все-таки успел сочинить кое-какой материал для новой песни.

 
 
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Популярный певец Макс Корж, который отправился с выступлениями в США, стал жертвой кражи. Неизвестные похитили у исполнителя гитару, зарядное устройство и деньги....

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