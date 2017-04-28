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Макса Коржа обокрали в Майами
29.04.2017 16:33 — Новости Культуры | Tut.by
Популярный певец Макс Корж, который отправился с выступлениями в США, стал жертвой кражи. Неизвестные похитили у исполнителя гитару, зарядное устройство и деньги. Об этом Корж
После концерта певец вместе со знакомыми пошел на местный пляж. В какой-то момент приятели решили сфотографироваться у домика спасателей, оставив вещи рядом. Их длительную фотосессию прервал мужчина, который увидел, как два неизвестных человека унесли гитару Коржа.
Вернувшись к своим вещам, певец обнаружил отсутствие пауэрбанка и всех денег. Компания немедленно отправилась на поиски, опрашивая всех встречных. Но за несколько часов так ничего и не нашли.
Впрочем, Макс Корж все равно настроен оптимистически. «Но ничего страшного, ведь это просто наш фильм, и он только начинается». — написал он в инстаграме и добавил, что все-таки успел сочинить кое-какой материал для новой песни.
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Популярный певец Макс Корж, который отправился с выступлениями в США, стал жертвой кражи. Неизвестные похитили у исполнителя гитару, зарядное устройство и деньги....
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