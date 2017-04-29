﻿ Экскурсовод: Во время ЧМ по хоккею Беларусь была интересна всем, от "безвиза" нет такого эффекта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экскурсовод: Во время ЧМ по хоккею Беларусь была интересна всем, от "безвиза" нет такого эффекта

30.04.2017 08:01 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пятидневный «безвиз» до сих пор не повысил интерес иностранцев к Беларуси в общем, и Минску в частности. Повсеместная русскоязычность и ориентированность на российских туристов привели к чрезмерной зависимости всей туристической сферы от российских финансов, а также сильно затрудняют жизнь англоязычным гостям страны. Сейчас у соседей кризис, который отзывается и на туризме в Беларуси. Об этом в программе «Не стыдно спросить» рассказал историк, экскурсовод, основатель социального проекта бесплатных экскурсий по Минску «Вандроўкі ў мінулае» Павел Дюсеков.

Минску, как и всей Беларуси, еще нужно усердно трудиться над собственной привлекательностью для туристов, а чтобы получать прибыль от экскурсий, надо работать в режиме 24/7. Кое-что о работе экскурсовода, «вкусовщине» при отборе фактов для экскурсий, бесплатном знакомстве с историей столицы и не только, — смотрите в видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также

познакомиться">
Девушка на байке: Сотрудники ГАИ останавливают, чтобы познакомиться
Тамада на детекторе лжи признался, что бил гостей и иногда забирал себе подарки
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель социального проекта бесплатных экскурсий по Минску "Вандроуки у минулае" Павел Десюков рассказал о том, что нашей столице не хватает карнавальности для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Макса Коржа обокрали в Майами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика