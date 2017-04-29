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Экскурсовод: Во время ЧМ по хоккею Беларусь была интересна всем, от "безвиза" нет такого эффекта
30.04.2017 08:01 — Новости Культуры | Tut.by
Пятидневный «безвиз» до сих пор не повысил интерес иностранцев к Беларуси в общем, и Минску в частности. Повсеместная русскоязычность и ориентированность на российских туристов привели к чрезмерной зависимости всей туристической сферы от российских финансов, а также сильно затрудняют жизнь англоязычным гостям страны. Сейчас у соседей кризис, который отзывается и на туризме в Беларуси. Об этом в программе «
Минску, как и всей Беларуси, еще нужно усердно трудиться над собственной привлекательностью для туристов, а чтобы получать прибыль от экскурсий, надо работать в режиме 24/7. Кое-что о работе экскурсовода, «вкусовщине» при отборе фактов для экскурсий, бесплатном знакомстве с историей столицы и не только, — смотрите в видео.
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