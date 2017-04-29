Пятидневный «безвиз» до сих пор не повысил интерес иностранцев к Беларуси в общем, и Минску в частности. Повсеместная русскоязычность и ориентированность на российских туристов привели к чрезмерной зависимости всей туристической сферы от российских финансов, а также сильно затрудняют жизнь англоязычным гостям страны. Сейчас у соседей кризис, который отзывается и на туризме в Беларуси. Об этом в программе « Не стыдно спросить » рассказал историк, экскурсовод, основатель социального проекта бесплатных экскурсий по Минску « Вандроўкі ў мінулае » Павел Дюсеков.

Минску, как и всей Беларуси, еще нужно усердно трудиться над собственной привлекательностью для туристов, а чтобы получать прибыль от экскурсий, надо работать в режиме 24/7. Кое-что о работе экскурсовода, «вкусовщине» при отборе фактов для экскурсий, бесплатном знакомстве с историей столицы и не только, — смотрите в видео.

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