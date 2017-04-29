11 стикеров группы NaviBand, которая представит Беларусь на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, появились в мессенджере Telegram, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пиар-менеджера команды Сергея Андрианова.





Пиар-менеджер рассказал, что автор 11 стикеров под общим девизом NaviBand from BelarusLand — художник Наталья Акcинович. Содержание стикеров — приветствие, благодарность, признание в любви, хэштеги #NaviBand, #BelarusLand, #Heyheyhayayayayo и новый хэштег #МоваЕдзе.





«Telegram имеет свыше 150 млн активных пользователей в Европе и таким образом мы популяризируем команду из Беларуси, которая выступит на „Евровидении“. Скачать стикеры можно бесплатно», — рассказал Андрианов.

Скачать стикеры можно тут .

Группа отправляется на конкурс 1 мая, где 3 мая начнутся репетиции. Группа NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» выступит во втором полуфинале конкурса под номером 14. Трансляция полуфинала "Евровидения" в нашей стране пройдет на белорусском языке .





Вместе с многомиллионной аудиторией «Евровидения» за своего фаворита во втором полуфинале и в финале смогут проголосовать и белорусские телезрители. В соответствии с правилами конкурса, зрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну. Результаты голосования от Беларуси во второй раз объявит певица Алена Ланская, которая представляла страну на «Евровидении-2013».