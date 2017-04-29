В Слониме во время спора один из родственников убил местного скульптора Леонида Богдана и его жену. Об этом сообщает «Радыё Рацыя».



Фото с сайта «Радыё Рацыя»

Леониду Богдану было 64 года. Свои работы он бесплатно дарил родному городу.

Среди них были бюсты знаменитых земляков, изображения Гражины Адама Мицкевича, Франциска Скорины, поэтов Анатолия Иверса, Валентина Тавлая, Олега Лойко, бюст Михаила Казимира Огинского и других великих людей. Он выполнил из гранита мемориальную доску, посвященную основателю Слонимского краеведческого музея Иосифа Стабровского, которая сейчас находится на здании музея. Сделал мемориальную доску, посвященную Михалу Казимиру Огинскому и прикрепил ее на здании театра.

Последняя его работа — мемориальный камень, установленный на том месте, где было слонимское замчище.

У скульптора были десятки задумок, чтобы украсить родной город и вернуть ему настоящий исторический облик в событиях, людях, памятниках, сообщает «Радыё Рацыя».