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Как байкеры сезон открывали под аплодисменты минчан и с большим праздником
01.05.2017 01:05 — Новости Культуры | Tut.by
Большим праздником с множеством развлечений и концертом байкеры открыли новый мотосезон. У Дома футбола по этому поводу состоялся большой городской праздник
30 апреля колонне из почти четырех тысяч любителей мотоциклов был дан старт от Кургана Славы. Камеры TUT.BY
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30 апреля колонне из почти четырех тысяч любителей мотоциклов был дан старт от Кургана Славы. Камеры TUT.BY проследили за байкерами на старте и финише, провели колонну...
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