Большим праздником с множеством развлечений и концертом байкеры открыли новый мотосезон. У Дома футбола по этому поводу состоялся большой городской праздник H.O.G. Spring Challenge .

30 апреля колонне из почти четырех тысяч любителей мотоциклов был дан старт от Кургана Славы. Камеры TUT.BY проследили за байкерами на старте и финише, провели колонну в воздухе и зафиксировали счастливые лица водителей и поклонников двухколесных железных коней.

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