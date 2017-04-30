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Как байкеры сезон открывали под аплодисменты минчан и с большим праздником

01.05.2017 01:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Большим праздником с множеством развлечений и концертом байкеры открыли новый мотосезон. У Дома футбола по этому поводу состоялся большой городской праздник H.O.G. Spring Challenge.

30 апреля колонне из почти четырех тысяч любителей мотоциклов был дан старт от Кургана Славы. Камеры TUT.BY проследили за байкерами на старте и финише, провели колонну в воздухе и зафиксировали счастливые лица водителей и поклонников двухколесных железных коней.

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30 апреля колонне из почти четырех тысяч любителей мотоциклов был дан старт от Кургана Славы. Камеры TUT.BY проследили за байкерами на старте и финише, провели колонну...

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