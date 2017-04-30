﻿ Дэвид Кэмерон приобрел садовый фургон за 32 тысячи долларов, чтобы писать в нем мемуары. 21.by
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Дэвид Кэмерон приобрел садовый фургон за 32 тысячи долларов, чтобы писать в нем мемуары

01.05.2017 01:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон приобрел садовый фургон, в котором планирует писать мемуары. Об этом политик рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си.


Фото: Reuters

Кэмерон заплатил за фургон приблизительно 25 тыс. фунтов ($ 32 тыс.). Внутри фургона есть дровяная печь и диван-кровать. Дизайном внутреннего убранства занималась супруга экс-премьера Саманта. Политик захотел приобрести фургон после того, как увидел похожий у своей тещи.

«Мои дети хотели сделать из него игровой домик. Я хотел кабинет для работы над книгой, а мой сын мечтал о еще одной спальне», — рассказал политик. По данным Би-би-си, мемуары экс-премьера должны быть опубликованы в следующем году.

Кэмерон с 2005 года занимал пост лидера Консервативной партии, а в 2010 году стал премьер-министром Соединенного Королевства. В 2016 году, после проведения в Великобритании референдума, по итогам которого почти 52% британцев высказались за выход страны из ЕС, Кэмерон ушел в отставку, так как выступал за сохранение членства страны в ЕС.

 
 
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Внутри фургона есть дровяная печь и диван-кровать. Дизайном внутреннего убранства занималась супруга экс-премьера Саманта.

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