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Народный календарь на май: выбирайте дни для посева и следите за погодой
01.05.2017 11:15 — Новости Культуры | Tut.by
Народный календарь на май уделяет много внимания посевной кампании: наши предки устанавливали благоприятные и не очень дни для посева отдельных культур. Кроме того, от майской погоды зависело почти все лето: дождливые дни в праздники народного календаря сулили дождливое лето и неурожай. Все подробности — в видео TUT.BY.
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Народный календарь на май уделяет много внимания посевной кампании: наши предки устанавливали благоприятные и не очень дни для посева отдельных культур.
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