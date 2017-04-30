Народный календарь на май уделяет много внимания посевной кампании: наши предки устанавливали благоприятные и не очень дни для посева отдельных культур. Кроме того, от майской погоды зависело почти все лето: дождливые дни в праздники народного календаря сулили дождливое лето и неурожай. Все подробности — в видео TUT.BY.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!