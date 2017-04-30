МИНСК, 1 мая — Sputnik. Третий альбом рок-группы Brutto под названием "Рокі", появился 1 мая в открытом доступе.

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Гомеле" title="Концерт BRUTTO в Гомеле" class=""> © Sputnik / Мария Амелина Камбэк в Беларусь: концерт BRUTTO в Гомеле 10

"Мы записали этот альбом в 2016-м году. Мы прозевали старт. Но так даже веселее. Ведь даже с плохим стартом можно прийти на финиш первым. Brutto уходит из Большой Политики (там всё ясно) — в Большую Религию (там всё туманно)", — говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook .

Предыдущие студийные альбомы — "Underdog" и "Родны край" вышли в 2014 и 2015 годах соответственно.

В новый альбом группы Сергея Михалка вошли 12 песен: шесть на русском языке, три песни на белорусском, две на украинском и одна на английском языке. От предыдущих альбомов Brutto "Рокi" отличает наличие в треках духовых инструментов.