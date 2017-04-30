

В наше время изучение иностранных языков востребовано и актуально. Мы живем в период, когда есть возможность говорить со всем миром. В шестой раз распахнул двери фестиваль межкультурных коммуникаций, который проходил в актовом зале районной гимназии.

Своих представителей выдвинули десять учреждений образования, а это более 100 учащихся. Они танцевали и пели, читали стихи и декламировали классиков на английском и немецком языках.

Компетентное жюри оценивало не только владение иностранным языком, но и умение увлечь слушателя, держаться на публике, представить содержательный материал, уложиться в нужное время, аргументированность, убедительность, логику выступления.

Каждый из участников выбрал наиболее близкую для себя номинацию из предложенных пяти. В первой — “Я — оратор” — ребята готовили выступления на тему “Человек, которому я благодарен…”. С первым местом можно поздравить Веронику Сергееву из районной гимназии. В номинации “Я — гид”, к сожалению, победителей не оказалось. В конкурсе мини-театров первое место заняла творческая группа Славенской СШ, представившая мюзикл-сказку “Муха-цокотуха” на немецком языке. Победители в номинации “Пресс-центр” — команда средней школы №2 — представили свою газету на тему “Школа будущего”.

Многие сделали ставку на творческий потенциал и номинацию “Фабрика звезд”. При выборе лучших в этом конкурсе жюри ориентировалось не только на владение иностранной речью, но и на музыкальные данные выступающего. По мнению судей, в данной номинации не было равных Виктории Вусик из районной гимназии, сразившей жюри своим талантом и стилем исполнения песни на английском языке и заслуженно получившей диплом первой степени.

Теперь ребятам предстоит ответственная миссия представлять свою школу, район и себя на областном этапе фестиваля межкультурных коммуникаций.

Юлия КАПРАНОВА.































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