Художественный фильм «Сладкое прощание Веры» и документальная лента «Песни старой Европы — стародавние белорусские народные песни» удостоились наград на престижном кинофестивале WorldFest в Хьюстоне. Об этом говорится в « Фейсбуке » национальной киностудии «Беларусьфильм» со ссылкой на письмо посольства Беларуси США в Министерство культуры и МИД.

WorldFest — третий по значимости международный кинофестиваль в Северной Америке после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Юбилейный 50-ый хьюстонский кинофестиваль проходил с 21 по 30 апреля. В мероприятии приняли участие более 800 режиссеров, продюсеров и профессионалов в области киноиндустрии. В конкурсной программе участвовало 194 фильма из 43 стран мира.

В ходе торжественной церемонии, проходившей 29 апреля, объявлено о присуждении золотого приза «Реми» художественному фильму « Сладкое прощание Веры » режиссера Александры Бутор в номинации «Романтические игровые художественные фильмы». Лента была снята на «Беларусьфильме» в 2014 году, премьера состоялась в мае 2015 года.

Платиновый приз «Реми» достался документальному фильму « Песни старой Европы — стародавние белорусские народные песни » проживающей в США белоруски Воли Дземки в номинации «Этнические/культурные фильмы и видеоматериалы».