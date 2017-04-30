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Белорусские кинофильмы получили награды на престижном кинофестивале WorldFest
01.05.2017 16:06 — Новости Культуры | Tut.by
Художественный фильм «Сладкое прощание Веры» и документальная лента «Песни старой Европы — стародавние белорусские народные песни» удостоились наград на престижном кинофестивале WorldFest в Хьюстоне. Об этом говорится в «
WorldFest — третий по значимости международный кинофестиваль в Северной Америке после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Юбилейный 50-ый хьюстонский кинофестиваль проходил с 21 по 30 апреля. В мероприятии приняли участие более 800 режиссеров, продюсеров и профессионалов в области киноиндустрии. В конкурсной программе участвовало 194 фильма из 43 стран мира.
В ходе торжественной церемонии, проходившей 29 апреля, объявлено о присуждении золотого приза «Реми» художественному фильму «
Платиновый приз «Реми» достался документальному фильму «
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В ходе торжественной церемонии, проходившей 29 апреля, объявлено о присуждении золотого приза "Реми" художественному фильму "Сладкое прощание Веры" режиссера...
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