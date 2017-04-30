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Белорусские фильмы получили награды американского фестиваля WorldFest

01.05.2017 18:51 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая – Sputnik. Белорусские киноленты получили награды на престижном американском кинофестивале WorldFest в Хьюстоне, сообщили в понедельник в национальной киностудии "Беларусьфильм".

Белорусские фильмы получили награды американского фестиваля WorldFest
© Sputnik / Артем Бордовский
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Престижный кинофестиваль проходил с 21 по 30 апреля, среди кинокритиков WorldFest считается одним из самых авторитетных мероприятий в США.

На очередном кинофестивале художественный фильм режиссера Александры Бутор "Сладкое прощание Веры" и документальный фильм "Песни старой Европы – стародавние белорусские народные песни" получили признание и награды.

Фильм "Сладкое прощание Веры" получил золотой приз "Реми" в номинации "Романтические игровые художественные фильмы". Документальный фильм о песнях сняла белоруска Ольга Демка, она была удостоена платинового приза в соответствующей номинации.

Бутор сняла свою картину еще в 2014 году, ее премьера состоялась в мае 2015-го. Режиссер ленты также известна как автор фильма "Белые Росы. Возвращение", за которую она была высоко отмечена рядом белорусских кинокритиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Кинофестиваль WorldFest считается третьим по значимости в США, в разные годы в нем участвовали многие всемирно известные режиссеры.

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Белорусские кинофильмы получили награды на престижном кинофестивале WorldFest
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