МИНСК, 1 мая – Sputnik. Белорусские киноленты получили награды на престижном американском кинофестивале WorldFest в Хьюстоне, сообщили в понедельник в национальной киностудии "Беларусьфильм".



© Sputnik / Артем Бордовский Тест: правда и ложь о белорусском кино

Престижный кинофестиваль проходил с 21 по 30 апреля, среди кинокритиков WorldFest считается одним из самых авторитетных мероприятий в США.

На очередном кинофестивале художественный фильм режиссера Александры Бутор "Сладкое прощание Веры" и документальный фильм "Песни старой Европы – стародавние белорусские народные песни" получили признание и награды.

Фильм "Сладкое прощание Веры" получил золотой приз "Реми" в номинации "Романтические игровые художественные фильмы". Документальный фильм о песнях сняла белоруска Ольга Демка, она была удостоена платинового приза в соответствующей номинации.

Бутор сняла свою картину еще в 2014 году, ее премьера состоялась в мае 2015-го. Режиссер ленты также известна как автор фильма "Белые Росы. Возвращение", за которую она была высоко отмечена рядом белорусских кинокритиков.