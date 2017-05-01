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Звезда Голливуда подтвердил слухи о борьбе с раком горла

02.05.2017 08:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актер Вэл Килмер признался, что уже долгое время борется с раком горла. Об этом он рассказал в ходе сессии вопросов и ответов на Reddit.


Фото: Reuters

Одним из первых о болезни Килмера сообщил в 2016 году актер Майкл Дуглас. Тогда артист опроверг эту информацию, однако пользователи Сети захотели узнать о его здоровье больше. Во время ответов на один из вопросов Килмер подтвердил их подозрения.

«Очевидно, он хотел мне помочь тогда, потому что СМИ пытались выяснить, куда я исчез. Я боролся с раком», — признался актер.

Килмер также добавил, что ему было сложно говорить и общаться с журналистами: «Несмотря на лечение, мой язык опухал. Тогда я звучал не как обычно, и даже сейчас люди могут подумать, что я нездоров», — отметил он.

Впервые слухи о болезни актера появились в 2015 году, когда его госпитализировали с опухолью горла. Он заявил, что всего лишь были осложнения после простуды. В 2016-м Дуглас рассказал, что Килмер борется с раком горла и «переживает не лучшее время».

Вэл Килмер снялся более чем в 80 картинах. Среди его ролей Джим Моррисон в фильме «Дорз» Оливера Стоуна, Бэтмен в картине Джоеля Шумахера «Бэтмен навсегда». Одной из знаменательных работ стала вышедшая в 1995-м году картина «Схватка», где его партнерами по съемочной площадке стали Аль Пачино и Роберт де Ниро. А в фильме «Остров доктора Моро» он снялся вместе с самим Марлоном Брандо.

 
 
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Впервые слухи о болезни актера появились в 2015 году, когда его госпитализировали с опухолью горла.

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