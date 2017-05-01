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Барбершоп, мода хоккея и платья: как прошел фестиваль "Город Красоты"

02.05.2017 09:48 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Викторина на знание города, модные показы платьев и презентация брендированной одежды хоккейного клуба "Динамо-Минск" — так в столице открыли сезон красоты. Фестиваль "Минск — город красоты" прошел 1 мая. Выходной минчане провели за просмотром модных коллекций, которые демонстрировали прямо под открытым небом. В рамках фестиваля показали и брендированную коллекцию одежды хоккейного клуба "Динамо-Минск", так что теперь всякий болельщик будет знать, каким стильным он может быть на зрительской трибуне.

 
Теги: Минск
 
 
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Фестиваль в Верхнем городе вопреки холоду декларировал торжество красоты и весны в Минске.

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