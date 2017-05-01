О смерти писателя со ссылкой на его дочь сообщил на своей странице в Facebook писатель и журналист Дмитрий Лиханов. «Сегодня, 1 мая, в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93-й год», — написал Лиханов.



Анатолий Алексин. Фото: Википедия

Анатолий Алексин (его настоящая фамилия Гоберман) родился 3 августа 1924 года в Москве. Во время Второй мировой войны работал в эвакуации на строительстве алюминиевого завода, а также редактором заводской газеты. В 1950 году окончил индийское отделение Московского института востоковедения. В том же году дебютировал со сборником повестей «Тридцать один день».

Алексин известен как автор произведений «Третий в пятом ряду», «А тем временем где-то…», «Мой брат играет на кларнете», «Безумная Евдокия» и других. Книги Алексина были переведены на 48 языков мира.

В 1993 году Алексин переехал в Израиль, с 2011 года жил в Люксембурге.

Любопытно, что отец будущего писателя был родом из Минска, а дедушка в 1905 году был убит в будущей белорусской столице во время еврейского погрома.