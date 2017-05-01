﻿﻿ Классик советской детской литературы Анатолий Алексин скончался в возрасте 92 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Классик советской детской литературы Анатолий Алексин скончался в возрасте 92 лет

02.05.2017 09:54 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

О смерти писателя со ссылкой на его дочь сообщил на своей странице в Facebook писатель и журналист Дмитрий Лиханов. «Сегодня, 1 мая, в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93-й год», — написал Лиханов.


Анатолий Алексин. Фото: Википедия

Анатолий Алексин (его настоящая фамилия Гоберман) родился 3 августа 1924 года в Москве. Во время Второй мировой войны работал в эвакуации на строительстве алюминиевого завода, а также редактором заводской газеты. В 1950 году окончил индийское отделение Московского института востоковедения. В том же году дебютировал со сборником повестей «Тридцать один день».

Алексин известен как автор произведений «Третий в пятом ряду», «А тем временем где-то…», «Мой брат играет на кларнете», «Безумная Евдокия» и других. Книги Алексина были переведены на 48 языков мира.

В 1993 году Алексин переехал в Израиль, с 2011 года жил в Люксембурге.

Любопытно, что отец будущего писателя был родом из Минска, а дедушка в 1905 году был убит в будущей белорусской столице во время еврейского погрома.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об смерти писателя со ссылкой на его дочь сообщил на своей странице в Facebook писатель и журналист Дмитрий Лиханов. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/kultura/4224977

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Барбершоп, мода хоккея и платья: как прошел фестиваль "Город Красоты"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика