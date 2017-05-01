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Классик советской детской литературы Анатолий Алексин скончался в возрасте 92 лет
02.05.2017 09:54 — Новости Культуры | Tut.by
О смерти писателя со ссылкой на его дочь
Анатолий Алексин (его настоящая фамилия Гоберман) родился 3 августа 1924 года в Москве. Во время Второй мировой войны работал в эвакуации на строительстве алюминиевого завода, а также редактором заводской газеты. В 1950 году окончил индийское отделение Московского института востоковедения. В том же году дебютировал со сборником повестей «Тридцать один день».
Алексин известен как автор произведений «Третий в пятом ряду», «А тем временем где-то…», «Мой брат играет на кларнете», «Безумная Евдокия» и других. Книги Алексина были переведены на 48 языков мира.
В 1993 году Алексин переехал в Израиль, с 2011 года жил в Люксембурге.
Любопытно, что отец будущего писателя был родом из Минска, а дедушка в 1905 году был убит в будущей белорусской столице во время еврейского погрома.
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Об смерти писателя со ссылкой на его дочь сообщил на своей странице в Facebook писатель и журналист Дмитрий Лиханов. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/kultura/4224977
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